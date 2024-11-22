ESİAD 3. Yatırım Zirvesi İzmir'de Kapılarını Açtı

ESİAD 3. Yatırım Zirvesi İzmir'de Başladı

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen üçüncü Yatırım Zirvesi, İzmir'de bir otelde gerçekleştirilmeye başlandı. Zirve, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla açıldı.

Fikri Ataoğlu'ndan Önemli Mesajlar

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'de yaşayan KKTC vatandaşlarının kendi adalarına dönmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara vurgu yaptı. KKTC'deki sulama projelerine de değinen Ataoğlu, Türkiye'den gelen içme suyunun artık tarımsal sulamada da kullanılacağını açıkladı.

Ayrıca, turizm, eğitim ve inşaat sektörlerinin KKTC'ye sağladığı katkılara dikkat çeken Ataoğlu, “Küçük bir ülkeyiz ama yapılan tüm çalışmaları sürdürüyoruz.” dedi.

İzmir Valisi'nden Yatırımcılara Destek Mesajı

Toplantıda söz alan İzmir Valisi Süleyman Elban, Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmek adına ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti. Elban, yatırımcıların zorlu süreçlerdeki cesaretini vurgulayarak, “Yatırımcı olmak zor, ama bu süreçte doğru bir sistem geliştirmek elzem.” şeklinde konuştu.

TÜSİAD'dan Ekonomi Değerlendirmesi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak hedeflenen seviyelere ulaşılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin yatırımcılar için cazip bir ülke olduğunu belirten Turan, “Bölgedeki etkili rakiplerimizi geride bırakıyoruz.” dedi.

Finansmana Erişim ve Gelecek Umutları

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, düzenledikleri zirve ile iş dünyasına yenilikler sunmayı amaçladıklarını söyledi. Enflasyonla mücadele programının etkilerini umduklarını ifade eden Zorlu, yüksek faiz oranlarının yarattığı baskının altını çizdi. Zirvede, finansmana erişimdeki farklı örneklerin ele alınacağını belirten Zorlu, bu etkinliğin yeni fırsat kapılarını açacağına inandığını dile getirdi.

Gün Boyu Sürecek Çeşitli Oturumlar

Bugün devam edecek olan zirvede, “Birleşme ve Satın Almalar”, “Sermaye Piyasası İşlemleri ve Halka Arz”, “Otomotiv ve Elektrikli Araç Yatırımları” ve “Portföy ve Varlık Yönetimi” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Zirvenin açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de birer konuşma yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.