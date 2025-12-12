DOLAR
Kilis'te Tatlıcılarda İndirim: Baklava ve Künefe Fiyatları Düştü

Kilis'te tatlıcı esnafı baklava ve künefe fiyatlarında indirim yaptı; esnaf kaliteyi koruyup neredeyse maliyetine satış yaptıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:49
Kilis'te tatlıcı esnafı indirim akımına katıldı

Kilis’te dönercilerden sonra tatlıcı esnafı da kentteki uygun fiyat trendine destek verdi. Baklava ve künefe fiyatlarında yapılan indirimler vatandaşın yüzünü güldürdü.

1996’dan beri bu mesleğin içinde olan ve şu anda Kilis Cumhuriyet Caddesi’nde hizmet veren Yılmaz Ayoğlu, kaliteden ödün vermeden baklava ve künefede büyük indirim yaptıklarını belirtti.

Fiyatlar ve açıklama

Yılmaz Ayoğlu şunları söyledi: "Gaziantep’te 2 bin liradan başlayan özel kare baklava bende sadece 900 lira. Künefe normalde 400 lira, şu an 250 liraya veriyorum. İndirim yaparken maldan çalmak, peynirden veya fıstıktan kısmak yok. Aynı kaliteyle, neredeyse çok cüzi bir karla satış yapıyorum."

Vatandaş memnuniyeti

Müşteriler fiyatlardan ve lezzetten memnun. Murat Pekmezoğlu, tatlıların hem uygun hem de çok lezzetli olduğunu söylerken, Mehmet Hırtlak "Hem çok ucuz hem çok lezzetli" ifadelerini kullandı. Mehmet Ezer de fiyatlara şaşırdığını belirterek, "Yılmaz usta kaliteden asla ödün vermez. Tat çok iyi, fiyatlar daha da uygun" dedi.

Mehmet Ali Ayoğlu durumu mizahi bir dille değerlendirerek, "Babamı batırmak için bu yola başvurdum, tabii bu işin şakası. Vatandaş yesin diye kaliteyi uygun veriyoruz. Neredeyse maliyetine satış yapıyoruz. Bugün biz yaparız, yarın başkası yapar, böylece akım devam eder" şeklinde konuştu.

