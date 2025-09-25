Eski Ekonomi Yetkililerinden Yüksek Mahkemeye Çağrı: Lisa Cook Görevde Kalmalı

Eski yetkililer Yüksek Mahkeme'ye başvurdu: Lisa Cook görevde kalmalı

ABD'de eski ekonomi yönetimlerinde yer alan yetkililer, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un görevde kalmasına izin verilmesi yönünde Yüksek Mahkeme'ye görüş sundu. Görüşe imza atanlar arasında eski Fed ve Hazine Bakanlığı yetkilileri de bulunuyor.

Dilekçede verilen uyarılar

Sunulan dilekçede, hükümetin Cook'un görevden alınması talebinin kabul edilmesinin Fed'i siyasi etkilere maruz bırakacağı vurgulandı. Dilekçede, söz konusu adımın halkın Fed'in bağımsızlığına olan güvenini sarsacağı ve bunun da ABD para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini tehlikeye atacağı kaydedildi.

Görüş dilekçesinde yer alan değerlendirmede, "Mevcut durumu korumak, bu ülkede para politikasını yöneten sistemin bağımsızlığını ve istikrarını güvence altına alarak kamu yararına olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Dava süreci ve mahkeme adımları

Olayın başlangıcı, Başkan Donald Trump'ın 25 Ağustos'ta Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamasıyla başladı. Trump, sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşarak "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadelerini kullandı ve Fed Yasası'nın verdiği yetkiye atıfta bulundu.

Cook, Trump'ın görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açtı. Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının görevden alınması için yeterli gerekçe oluşturmadığına hükmederek görevden alınmasını geçici olarak engelledi.

Trump yönetimi, alt mahkeme kararına itiraz etti ve temyiz başvurusu reddedildi. Ardından yönetim, Yüksek Mahkeme'den alt mahkeme kararının durdurulmasını talep etti; eski ekonomi yetkililerinin sunduğu görüş de bu başvurunun bir parçası olarak yer aldı.

Olası etkiler

Eski yetkililerin dilekçesi, mahkemenin vereceği kararın sadece bir atama tartışması olmaktan öte Fed'in bağımsızlığı, halkın güveni ve Amerikan para politikasının istikrarı üzerinde geniş etkileri olabileceğini vurguluyor. Yüksek Mahkeme'nin nasıl bir yol izleyeceği, hem kurumlar arası denge hem de para politikası açısından yakından izleniyor.