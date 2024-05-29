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Eşten dosttan para arayan başvursun! Koşulsuz şartsız 9000 TL destek verilecek

Özel banka Akbank, acilen ortaya çıkan düşük tutarlı nakit ihtiyaçlara özel yeni bir kampanya başlattı! Nakde sıkışanlara özel bir kampanya hazırlayan banka, başvuru yapanlara 9000 lira kredi vereceğini açıkladı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 29.05.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 14:04
Eşten dosttan para arayan başvursun! Koşulsuz şartsız 9000 TL destek verilecek

Akbank’tan küçük çaplı ihtiyaçlara düşük kredili çözüm geldi! 10 bin liranın altındaki ihtiyaçları çin 9 bin liralık kredi duyuran Akbank, acil nakit ihtiyacına çözümü sundu. Bu kapsamda sürpriz harcamalar için nakit imkanı sağlayan Akbank, 9 bin liralık kredinin kullanım şartlarını da açıkladı. Açıklanan şartların yanı sıra geri ödeme detaylarını da aktaran banka, başvuru şeklini de bildirdi. 

Acil nakit ihtiyaçlar için hızlı çözüm sunan Akbank, bu kapsamda 9 bin liralık ihtiyaç kredisini duyurdu. Sürpriz harcamaların ortaya çıkması durumunda kullanılabilecek olan kredinin tüm detaylarını aktaran banka, başvuru yöntemi olarak SMS yöntemini önerdi. Peki, Akbank’ın 9 bin liralık ihtiyaç kredisinin şartları neler oldu? İşte acil ihtiyaçlarda anında kullandırılacak olan 9000 liralık Akbank ihtiyaç kredisi… 

Akbank’tan küçük ihtiyaçlara hızlı çözüm! 

kredi

Enflasyonun yüksek seyrettiği bugünlerde nakit ihtiyacı artarken, avantajlı kredi paketleri duyurulmaya başlandı. Bu duruma yönelik bir çalışma gerçekleştirilen Akbank ise aniden ortaya çıkabilecek düşük tutarlı ihtiyaçlar için 9 bin liralık kredi duyurdu. Acilen kullandırılacak olan kredide başvuru şartları ve detayları da oldukça basit tutuldu. 

Akbank 9000 lira krediye başvuru nasıl yapılır? 

Acilen ortaya çıkan düşük nakit ihtiyaçları için kredi kampanyası başlatan Akbank, 9000 liralık ihtiyaç kredisini duyurdu. Bu kapsamda SMS ile yöntemini açıklayan banka, “Kredi” yazıp bir boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 4425’e gönderenlerin başvuru yapabileceğini açıkladı. Başvuru sonucunun ise 5 dakika içinde SMS ile yanıtlandığı da vurgulandı. 

Kredinin geri ödemesinde ise esnek vade planları ve düşük faiz esas alındı. Müşteriye göre değişiklik gösterebilecek olan geri ödeme koşullarında Akbank, bütçeleri zorlamadan nakit kullandırdı. 

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