Et tavuk kavurma alacalar bu indirimi kaçırmasın! Tarım Kredi Kooperatif 24 Şubat - 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

Temel gıda ürünlerinde indirim kovalayan vatandaşların daha fazla başka bir markete bakmasına gerek kalmadı! Tarım Kredi Kooperatif marketler 24 Şubat 2024 itibariyle başlattığı kampanyasıyla keyifleri yerine getirecek ürünleri satışa çıkarttı. Tarım Kredi Kooperatif 24 Şubat 1 Mart 2024 aktüel kataloğunda kıyma, tavuk döner, meyve suları, yoğurt, tereyağı, ayran, bakliyat, salça gibi ürünler çok uygun fiyatlardan satışa çıkartıldı. 1 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyayla kazançlı siz olacaksınız. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketler 24 Şubat 1 Mart 2024 aktüel kataloğu…

KIYMADAN TAVUĞA DONDURULMUŞ PATATESE HER ŞEY UYGUN FİYATTAN SATIŞTA

Tarım Kredi Kooperatif marketlerin özellikle temel gıda ürünlerinde yapmış olduğu indirimler bir hayli dikkat çekerken, eski kampanya bitmeden yeni bir kampanyaya imza atılarak dikkatler tekrardan çekildi. Kooperatif marketlerde 24 Şubat 2024 itibariyle başlatılmış olan aktüel ürünler kataloğunda dana kıyma 138,90 TL, Pilic fileto 149,90 TL, dondurulmuş patates 49,90 TL, hazır döner 79,90 TL, içecekler 16,90 TL, 6’lı soda 34,90 TL, tereyağı 295 TL, yoğurt 69,90 TL, ayran 42,50 TL, pirinç 40,90 TL, bulgur 59,90 TL, salça 25,90 TL’ye satışta olacak. Sizler de uygun fiyatlı alışverişin keyfine varmak istiyorsanız; muhakkak Tarım Kredi Kooperatif’in başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuna göz atmalısınız’











