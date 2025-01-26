Ethereum Kurucu Ortağı Lubin, Türkiye'nin Blokzincir Potansiyelini Vurguladı

Türkiye, Blokzincir Pazarında Stratejik Bir Oyuncu

Ethereum'un kurucu ortağı Joseph Lubin, Türkiye'nin Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan önemli konumu sayesinde küresel blokzincir pazarında lider konumda olduğunu ifade etti. Lubin, Turkish developers'ın blokzincirin geleceğine yönelik çözümler ürettiğinin altını çizerken, Türkiye'nin kripto para ekosistemindeki potansiyelini de vurguladı.

2024'te Kripto Pazarında Önemli Gelişmeler Bekleniyor

Lubin, 2024 yılının kripto para sektöründe önemli bir dönüm noktası olacağını öngörüyor. Özellikle Bitcoin ve Ethereum için onaylanan Borsa Yatırım Fonları (ETF) ile birlikte, ABD'deki siyasi iklimin kripto paralara olan yaklaşımını daha olumlu hale getirdiğini belirtti. Bu durum, regülasyonların netleşmeye başlamasına katkı sağlıyor.

Merkeziyetsizlik Trendinin Devamı

Blokzincir teknolojisinin temel unsuru olan merkeziyetsizliğin global anlamda yayılmaya devam ettiğini kaydeden Lubin, bunun bir trend değil, kalıcı bir değişim olduğunu açıkladı. Bu doğrultuda, blokzincirin daha şeffaf ve adil finansal sistemler ile dijital kimlik çözümlerini yeniden tanımlaması bekleniyor.

Ethereum Ekosistemine Katkılar

Lubin, Ethereum'un uygulama geliştirme sürecinde inovasyonunu sürdürdüğünü vurgularken, Türkiye'nin yüksek cüzdan kullanımı ve gelişimci topluluğuyla bu ekosisteme oldukça değerli bir katkı sağladığını söyledi. Ayrıca, Consensys olarak merkeziyetsiz internetin oluşturulmasına yönelik kararlılıklarının sürdüğünü ve Linea zkEVM projesi ile Ethereum'un ölçeklenmesini desteklemeyi planladıklarını belirtti.

Lubin, Türkiye pazarındaki kullanıcı sayısını ve projelerin büyümesini görmekten büyük bir heyecan duyduklarını da ekledi.