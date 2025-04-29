Eti Maden 2024'te 1,3 Milyar Dolarlık Satışla Rekor Kırdı

Eti Maden, Tüm Zamanların Satış Rekorunu Kırdı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aydin, 2023 yılı sonu itibarıyla ulaşılmış olan 2 milyon 500 bin ton karşılığında 1 milyar 322 milyon dolar satış ile işletmenin tarihinde bir rekor kırıldığını duyurdu. Aydin, bu başarıda işletmenin uyguladığı üretim, yatırım ve satış politikalarının büyük rol oynadığını belirtti.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Görüşmeleri

Eti Maden ve bağlı kuruluşlarının 2021-2022 hesaplarının değerlendirildiği toplantıda, Aydin, yapılan yatırım ve çalışmalarla ülke ekonomisine olan katkının artırıldığını ifade etti. "Eti Maden, sahip olduğu bilgi ve birikimini ileri teknolojiyle birleştirerek, global standartlara uygun hizmet kalitesine sahip uzman kadrosu ile dünya bor pazarında yüzde 61 pazar payı ile lider konumunu güçlendirdi" dedi.

Global Faaliyetler ve İhracat

Aydin, kuruluşun 100'den fazla ülkeye yapılan ihracat faaliyetleri ve yürütülen lojistik operasyonları ile Türkiye'ye döviz kazandıran bir küresel şirket olduğunu vurguladı. Müşterilere yakın olmak ve hızlı aksiyon alabilmek için, merkez teşkilatının yanı sıra Lüksemburg ve Finlandiya'daki iki ana şirket ve bu şirketlere bağlı olarak ABD, Çin ve Hong Kong'daki 3 alt şirketle birlikte faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

2025 Yılı İçin Büyük Yatırım Planları

Aydin, 2023 yılında 2 milyar 553 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştirildiğini açıkladı. 2025 yılı ve sonrasındaki projelerin toplam büyüklüğünün 26 milyar lira olduğunu hatırlatan Aydin, "2025 yılında yapılacak projeler için 6 milyar 334 milyon lira ödenek programlandı" dedi.

Ferrobor Üretim Tesisi Açılışı

Şirketin, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşa edilen yıllık 800 ton kapasiteli Ferrobor Üretim Tesisinin açılışının bu yıl mayıs ayında yapılacağı bilgisi verildi. Ayrıca, Bandırma’da yıllık 150 ton kapasiteli Bor Nitrür Tesisi kurulumu için proje ve ihale çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Mustafa Savaş (fotoğrafta) başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının hesapları görüşüldü.

Mustafa Savaş (fotoğrafta) başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının hesapları görüşüldü.