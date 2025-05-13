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EÜAŞ, 2021-2022 Hesaplarının İncelendiği TBMM KİT Toplantısında Enerji Üretim Hedeflerini Açıkladı

EÜAŞ, 2021-2022 hesaplarını TBMM KİT Komisyonu'nda görüştü. 2024'te enerji arz güvenliğinde %44 payla EÜAŞ'ın rolü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 18:19
EÜAŞ, 2021-2022 Hesaplarının İncelendiği TBMM KİT Toplantısında Enerji Üretim Hedeflerini Açıkladı

EÜAŞ'ın 2021 ve 2022 Hesapları TBMM KİT Komisyonu'nda Görüşüldü

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Zafer Benli, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda yaptığı sunumda, geçen yıl Türkiye'de tüketilen yaklaşık 342,5 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 44'ünün EÜAŞ tarafından karşılandığını açıkladı. Benli, "Enerji arz güvenliğinde üstlendiğimiz stratejik rol bir kez daha teyit edilmiştir," dedi.

2025'teki Hedefler ve Kurulu Güç Dağılımı

Benli, EÜAŞ'ın 2025 Mart sonu itibarıyla toplam 45 hidrolik, 10 termik ve 2 rüzgar enerji santrali sahibi olduğunu belirtti. EÜAŞ'ın toplam sermayesinin 42,6 milyar lira olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, EÜAŞ'ın 2024 itibarıyla 21 bin 717 megavat kurulu gücüyle Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 19'unu temsil ettiğini ifade etti.

Yerli Teknolojilere Geçiş ve Yenilenebilir Enerji Projeleri

Benli, 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda santrallerinin rehabilitasyon ve modernizasyon projelerini sürdüreceklerini duyurdu. Ayrıca, yerli imkanlarla santral teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Alaçatı RES'te kurulacak yerli rüzgar türbinlerinin bu yıl devreye alınacağını da belirtti.

Karbon Ayak İzini Azaltma Çalışmaları Devam Ediyor

Benli, 2053 Net Sıfır Hedefi doğrultusunda bazı santrallerinde karbon ayak izi raporu hazırlandığını ve iş sağlığına yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Ayrıca, Suriye'ye elektrik ihraç edildiğini, ancak başka bir ülkeye elektrik ihracatı yapılmadığını vurguladı.

Bakanlık Yetkilisinden Enerji Taşımacılığına Dair Açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün 118 bin megavat'ı aştığını belirtti. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden gelen 67 bin megavat'lık gücün ülkenin en ücra köşelerine ulaştırılabileceğini ifade etti.

Görüş ve önerilerin ardından, EÜAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edilmiştir.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Mustafa Savaş başkanlığında toplandı. EÜAŞ'ın...

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Mustafa Savaş başkanlığında toplandı. EÜAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Mustafa Savaş başkanlığında toplandı. EÜAŞ'ın...

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Mustafa Savaş başkanlığında toplandı. EÜAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

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