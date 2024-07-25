Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Eurosport 4K, Paris 2024 Olimpiyatları İçin TV+ Platformunda Yayında

Eurosport 4K, Paris 2024 Olimpiyatları için TV+ izleyicilerine 200 saatten fazla canlı yayın sunacak.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:37
Eurosport 4K, Paris 2024 Olimpiyatları İçin TV+ Platformunda Yayında

Eurosport 4K, Paris 2024 Olimpiyatları İçin Hazır

Eurosport, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için özel bir hazırlık yaptı. İçerik platformu TV+ üzerinden olimpiyatları izlemek isteyenler için Eurosport 4K kanalı yayına girecek.

200 Saatten Fazla Canlı Yayın

Turkcell tarafından yapılan duyuruya göre, yeni kanal açılış ve kapanış törenleri dahil toplamda 200 saatten fazla canlı müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Açılış Töreni 26 Temmuz'da

Eurosport 4K kanalı, 26 Temmuz tarihinde olimpiyatların açılış töreni ile birlikte yayına başlayacak. Voleybol, atletizm, yüzme, judo, artistik jimnastik gibi branşların yanı sıra farklı birçok spor dalındaki müsabakalar, TV+ Premium aboneleri için izlenebilir olacak.

Kesintisiz Yayın Deneyimi

24 saat boyunca yayın yapacak olan Eurosport 4K, müsabakaların olmadığı saatlerde tekrarlara yer vererek izleyicilere olimpiyat atmosferini hissettirecek. Olimpiyat deneyimini 4K kalitesiyle kesintisiz yaşamak isteyen TV+ kullanıcıları Türkiye'den 20 numaralı kanaldan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ise 19 numaralı kanaldan bu fırtınaya katılabilecek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!