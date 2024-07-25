Eurosport 4K, Paris 2024 Olimpiyatları İçin TV+ Platformunda Yayında

Eurosport 4K, Paris 2024 Olimpiyatları İçin Hazır

Eurosport, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için özel bir hazırlık yaptı. İçerik platformu TV+ üzerinden olimpiyatları izlemek isteyenler için Eurosport 4K kanalı yayına girecek.

200 Saatten Fazla Canlı Yayın

Turkcell tarafından yapılan duyuruya göre, yeni kanal açılış ve kapanış törenleri dahil toplamda 200 saatten fazla canlı müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Açılış Töreni 26 Temmuz'da

Eurosport 4K kanalı, 26 Temmuz tarihinde olimpiyatların açılış töreni ile birlikte yayına başlayacak. Voleybol, atletizm, yüzme, judo, artistik jimnastik gibi branşların yanı sıra farklı birçok spor dalındaki müsabakalar, TV+ Premium aboneleri için izlenebilir olacak.

Kesintisiz Yayın Deneyimi

24 saat boyunca yayın yapacak olan Eurosport 4K, müsabakaların olmadığı saatlerde tekrarlara yer vererek izleyicilere olimpiyat atmosferini hissettirecek. Olimpiyat deneyimini 4K kalitesiyle kesintisiz yaşamak isteyen TV+ kullanıcıları Türkiye'den 20 numaralı kanaldan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ise 19 numaralı kanaldan bu fırtınaya katılabilecek.