Ev sahipleri bu detayı bilmiyor! Daha az vergi ödemenin formülü açığa çıktı!

Ev sahiplerinin kira vergisi beyanname süreci, 1 Mart itibarıyla harekete geçti. Bu süre zarfında, kira geliri elde eden mülk sahipleri, bir ay içerisinde elde ettikleri kira gelirlerini beyan etmekle yükümlüdür. Ancak bazı masraf kalemleri, kira gelirinden düşülebilecek ve bu da vergi yükünü azaltma fırsatı sunabilir.

2023 yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanname sürecine dair Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 1 Mart'ta başlayan bu süreci hatırlatarak önemli bilgiler verdi. Ayrıca, 2023 yılı için kira gelirlerinin 21 bin TL'sinin gelir vergisinden muaf olduğunu belirtti. Bu muafiyet miktarının altında kira geliri elde eden kişilerin beyanname verme zorunluluğu olmadığını vurguladı. İlgili kişilerin, beyanname vermeme gerekçelerini dilekçe ile vergi dairesine iletebilecekleri gibi, aynı zamanda işlemlerini 'hazirbeyan.gib.gov.tr' adresinden de gerçekleştirebilecekler.

Beyanname verme konusunda tercih edilebilecek seçenekler arasında, 'istisna adı altında kira geliri elde ettim' ya da 'kira geliri elde etmedim, gayrimenkulümü sattım, kendim oturuyorum, üst soy-alt soy oturuyor, kardeşim oturuyor' gibi seçenekler bulunmaktadır. Bu alternatifler, daha önce kira geliri elde edilmiş mülklerin denetimden muaf tutulması açısından beyanname verme zorunluluğu olmayan kişilere dilekçe verme kolaylığı sağlamaktadır.





Sisteme geçildiğinde, bireyin yaptığı masraflar göz ardı edilir; elde edilen gelirin %15'i genel gider olarak şahıs tarafından azaltılabilir. Fakat gerçek gider yaklaşımında, kiralanan mülkün sigorta masrafları, mülk kredisi faizleri ve onarımlar gibi unsurlar vergiden indirilebilir.

Son dönemde edinilen gayrimenkullerin satın alınan bedelinin yüzde 5'i kadarı vergiden düşülebilirken, kira ödemeleri arasında belediyeye yapılan harcamalar ve katkı payları da yer alır. Ancak bu giderlerin faturalandırılabilir ve belgelendirilebilir olması önemlidir.

Götürü gider yöntemini seçen bir kişi, 2 yıl boyunca gerçek gider yöntemine geçiş yapamaz. Gelir arttıkça vergi oranının arttığı dikkate alındığında, mükelleflerin vergi avantajlarını değerlendirebilmeleri için doğru gider yöntemini seçmeleri önem taşır. Örneğin, 2023 yılında 120 bin TL konut kira geliri elde eden bir mükellef için götürü gider yöntemi seçildiğinde, belirli istisnalar düşüldükten sonra kalan safi irat üzerinden gelir vergisi ödenir.

Gelir vergisi kanununa göre, gelir arttıkça vergi oranı artar; yüzde 15'ten başlayıp yüzde 40'a kadar çıkabilir. Dolayısıyla, mülk sahipleri için önemli olan doğru beyanname ve gider yöntemini seçerek vergi avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeleridir. Bu bilgiler ışığında, ev sahipleri kira vergisi sürecinde doğru adımları atarak mali yüklerini en aza indirebilirler.





Bu bilgiler ışığında, ev sahipleri kira vergisi sürecinde doğru adımları atarak mali yüklerini en aza indirebilirler. Ayrıca, vergi düzenlemelerindeki güncellemeleri takip ederek gelecekteki beyanname süreçlerine hazırlıklı olmaları da önem taşımaktadır.