Ev Tipi Elektrikli Araç Şarj Cihazlarına Talep Artıyor: Maliyet ve Fuar Ayrıntıları

Ev tipi elektrikli araç şarj cihazlarına talep artıyor

Elektrikli araçlara olan talep, özellikle yerli otomobil TOGG’un piyasada öne çıkmasıyla arttı. Bu trend, ev tipi elektrikli şarj çözümlerine yönelik ilgiyi de yükseltiyor.

Fuar: EV Charge Show İstanbul’da 125 firma buluştu

EV Charge Show, Elektrikli Araç Şarj Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı ve Konferansı İstanbul’da düzenlendi. Fuarda 125 yerli ve yabancı firma stant açtı; şarj istasyonları, yazılım çözümleri, enerji yönetimi, batarya teknolojileri ve e-mobilite altyapısı alanlarındaki paydaşlar bir araya geldi.

Maliyet karşılaştırması ve kurulum

Ticari şarj istasyonlarında dolum yapıldığında kWh başına ortalama 9-10 TL maliyet oluşurken, ev tipi elektrikli şarj cihazlarında bu maliyet kWh başına ortalama 5-6 TL seviyelerine inebiliyor. Sektör uzmanları, ev tipi şarj cihazı kurulum maliyetinin ortalama 45-50 bin TL olduğunu belirtiyor.

Uzman görüşleri

Elektrikli araçlar için şarj çözümleri üreten yerli bir firmanın yöneticisi Barbaros Serter, "Her yıl elektrikli araç satışlarının daha fazla arttığını görüyoruz. Elektrikli araç tercih eden kullanıcıların aklına gelen ilk sorulardan bir tanesi de ’Ben aracımı nerede şarj edebilirim?’ oluyor. Bununla ilgili olarak da akla ilk gelen çözüm ev tipi elektrikli araç şarj cihazı oluyor. Ticari şarj istasyonlarına kıyasla evde elektrikli aracı şarj etmek, çok daha uygun maliyetli olabiliyor. Evlerine cihaz kurmak isteyen kullanıcılara son yönetmelikleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Kullanıcıların oturdukları bölgedeki elektrik altyapısını incelemeleri önemli" dedi.

Serter ayrıca, "Elektrikli araç satışları arttıkça şarj sistemlerine olan talep de artıyor. Ev elektriğindeki normal abonelikte ne kadar kilowatt saat (kWh) olarak nasıl bir ücretlendirme varsa, elektrikli aracınızı o ücret üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Ancak ticari bir istasyona gittiğinizde doğal olarak oradaki işletmenin de kâr amacı olduğu için şarj etme maliyeti artıyor. Ortalama evde şarjlarda kWh başına 5-6 TL civarları konuşulurken, ticari elektrikli şarj istasyonlarında bu fiyat ortalama 9-10 TL’yi bulabiliyor" diye konuştu.

Kurulum maliyetine dair Serter, "Cihaz ortalama 20-25 bin TL bandında bulunuyor, kurulumu da bu civarda olduğu söyleyebiliriz. Bir kullanıcı 45-50 bin TL’ye bu cihazları evine kurabiliyor." ifadelerini kullandı.

Mert Eron, Avusturya merkezli endüstri ve enerji otomasyonu alanında faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye distribütörü olarak, "Bireysel şarj cihazlarına talep çok fazla. Çünkü kullanıcılar eve gelip araçlarını bu şekilde şarj etmeyi daha konforlu buluyor. Öte yandan dışarıda ticari bir işletmeden yapılan şarjdan daha az maliyetli oluyor" dedi.

