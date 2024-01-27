Evinde internet olanlara kötü haber! Artık 399 TL ödeyeceksiniz

Ev internet fiyatlarına da zam geldi! 400 TL oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV İNTERNETLERİNE ZAM GELDİ

Yeni seneyle birlikte hemen hemen her alana zam gelirken zamlardan etkilenen bir alan da ev internetleri oldu. TurkNet tarafından yapılan duyuruya göre 299 TL olan ev internet fiyatları yüzde 30 oranında artarak 399.90 TL'ye yükseldi. TurkNet GigaFiber için de aynı fiyatların geçerli olacağı da duyuruldu. Firma konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; '19 Ocak 2024 tarihinden itibaren bütün altyapılarda yeni abonelik ücreti 399.90 TL olarak belirlendi.





31 Ocak tarihine kadar mevcut abonelerimize özel son 2023 senesi fiyatlarımızla, 12 ay sabit fiyat fırsatıyla aylık 299.90 TL'den internet hizmetinin ücretini peşin ödeyip 12 ay boyu sabitleyebilirsiniz.' Firmanın yaptığı 12 ay sabit fiyat kampanyasına göre 299.90 TL ücret ödemeye devam edebilirsiniz. Eğer aboneyseniz 31 Ocak tarihine kadar Online İşlemler Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Kampanyada da bir taahhüt olmayacak ve abone istediği zaman iptal ederek kullanılmayan ayların ücretini iade alabilecek. Kampanyada 6 ay taksit imkanı da sunulacak.