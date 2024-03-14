Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Bunu yapanlar artık para ödemeyecek!

Kuveyt Türk Bankası, yeni bir kampanya hazırladı. Bankadan alınan bilgiye göre, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar Kuveyt Türk'ün bireysel kredi kartıyla yapılacak başvuru sonrası ödemeler, Kuveyt Türk İnternet Şubesi, Kuveyt Türk Mobil, Kuveyt Türk Şubeleri, İgdaş vezneleri ve İgdaş'ın internet siteleri üzerinden yapılacak işlemlerle 3 taksite bölünecek.

Kuveyt Türk Bankası kampanya detayları ve koşulları;





31 Mayıs 2024'e kadar Kuveyt Türk İnternet Şubesi, Kuveyt Türk Mobil, Kuveyt Türk Şubeleri, İgdaş vezneleri ve İgdaş internet siteleri üzerinden Kuveyt Türk bireysel kredi kartıyla yapılan ödemeler üç taksitle yapılabilecek.

Kampanya minimum 100TL, maksimum 7500TL tutarında olan işlemlerde geçerlidir.

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin ödeme işlemine başlamadan nce “ONAY İGDAŞ” yazıp 2848'e SMS göndermeleri gerekiyor. Kampanyayı iptal etmek için 2848'e "İGDAŞ İPTAL" yazınız.

Üye olduğunuzda ödeme aşamasına kadar olan tüm işlemler 3 taksit halinde gerçekleştirilecektir.

Katılım öncesinde yapılan işlemler daha sonraki bir tarihte taksitle ödenmeyecektir.

Kampanya kapsamına Sağlam Kart, Sağlam Kart Genç, Sağlam Kart Kampüs, Özel Bankacılık World Elite Kredi Kartı ve Miles&Smiles Kuveyt Türk Bireysel Kredi Kartı dahil edilmemiştir.

Kuveyt Türk, gerekmesi halinde kampanyayı sonlandırma ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.