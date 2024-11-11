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Eylül Ayında Türkiye İstihdamı: İşsizlik Oranı Değişmedi

Eylülde Türkiye'deki işsizlik oranı, önceki aya göre değişmeyerek %8,6 seviyesinde kaldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:01
Eylül Ayında Türkiye İstihdamı: İşsizlik Oranı Değişmedi

Türkiye'de Eylül Ayı İşsizlik Rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde kaldı. Bu rakam, ekonominin genel durumu ve istihdam politikaları hakkında önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

İstihdamın Durumu

Ekonomik faaliyetlerin ve istihdamın seyri, ülkenin büyüme oranı üzerinde büyük etkiler yaratmaktadır. Eylül ayındaki işsizlik oranı, iş gücü piyasasının stabil bir seyir izlediğini göstermektedir.

Alınan bu veriler, iş gücü pazarının dinamiklerini yansıtmakla birlikte, gelecekteki istihdam politikaları için de bir temel oluşturmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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