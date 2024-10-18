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Eylülde ABD Konut Başlangıçları Azaldı

ABD'de eylül ayındaki konut başlangıçları ve inşaat izinleri, piyasa beklentilerinin altında kalmaya devam etti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:09
Eylülde ABD Konut Başlangıçları Azaldı

ABD'de Konut Başlangıçları Eylülde Geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinlerine dair verileri açıkladı. Buna göre, yeni konut sayısında eylülde yaşanan düşüş, %0,5 olarak belirlendi ve toplam sayı 1 milyon 354 bin olarak kaydedildi.

Piyasa Beklentileri Altında Kaldı

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi ise 1 milyon 350 bin olması yönündeydi. Geçtiğimiz ağustos ayında ise yeni konut sayısı %7,8 artış göstererek 1 milyon 361 bin seviyesine çıkmıştı.

İnşaat İzinlerinde Düşüş

Öte yandan, ülkede verilen inşaat izni sayısı eylülde aylık bazda %2,9 oranında azalarak 1 milyon 428 bine düştü. İnşaat izni sayısı için de piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 450 bin olması yönündeydi. Ağustos ayında ise inşaat izinleri %4,6 artışla 1 milyon 470 bin seviyesine ulaşmıştı.

Yıllık Düşüşler Devam Ediyor

Dahası, eylülde yapımına başlanan yeni konut sayısı, yıllık bazda %0,7 oranında bir düşüş gösterdi. İnşaat izinleri ise yıllık bazda %5,7 azalma kaydetti.

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