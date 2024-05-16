Fahiş fiyatlara ağır cezalar gündemde: Teklif TBMM’de görüşülüyor

TBMM’de görüşülmekte olan 23 maddelik kanun teklifinde, bugün kadar 3 madde kabul edildi. Teklifte fahiş fiyat uygulayanla için ağır cezalar ve yaptırımlar da yer alıyor. Türk Ticaret Kanunu’nda yapılması beklenen değişiklikte, fahiş fiyat uygulayanlara verilecek cezanın 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarılması; stokçuluk yapanlara verilecek cezanın ise 1 milyon TL’den 12 milyon TL’ye çıkarılması da yer alıyor.

Ayrıca yeni düzenleme ile stokçuluk yapan ve bir yılda 3 kez ceza alan işletmeler için 6 güne kadar kepenk kapatma cezası da verilebilecek. Diğer yandan satıştan kaçan işletmeler için ürün bedelinin yüzde 10’u kadar ceza kesilmesi de gündemde.