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Fahiş fiyatlara ağır cezalar gündemde: Teklif TBMM’de görüşülüyor

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak olan değişiklik, 23 maddelik kanun teklifi ile TBMM’de görüşülüyor. Teklifte, piyasa dengesini bozan işletmelere ve fahiş fiyat uygulayanlara ağır cezalar da yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:15
Fahiş fiyatlara ağır cezalar gündemde: Teklif TBMM’de görüşülüyor

TBMM’de görüşülmekte olan 23 maddelik kanun teklifinde, bugün kadar 3 madde kabul edildi. Teklifte fahiş fiyat uygulayanla için ağır cezalar ve yaptırımlar da yer alıyor. Türk Ticaret Kanunu’nda yapılması beklenen değişiklikte, fahiş fiyat uygulayanlara verilecek cezanın 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarılması; stokçuluk yapanlara verilecek cezanın ise 1 milyon TL’den 12 milyon TL’ye çıkarılması da yer alıyor.

Ayrıca yeni düzenleme ile stokçuluk yapan ve bir yılda 3 kez ceza alan işletmeler için 6 güne kadar kepenk kapatma cezası da verilebilecek. Diğer yandan satıştan kaçan işletmeler için ürün bedelinin yüzde 10’u kadar ceza kesilmesi de gündemde.

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