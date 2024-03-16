Faiz ödemek istemeyene büyük kıyak! Bu bankalar şartsız şurtsuz faizsiz kredi dağıtıyor

Bankaların müşteri tabanını genişletmeyi hedefleyerek müşterilerine çeşitli promosyonlar sunmaya devam etmesi üzerine faizsiz kredi kampanyası duyuruldu. Müşteriler için adeta rekabet halinde olan bankalar cüzdanlarını açtı. Faizsiz kredi teşvikinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 2024 yılında faizsiz kredi verecek bankaları aramaya başladı.

Türkiye'de son dönemde yüksek enflasyon halkın satın alma gücü üzerindeki etkisini artırdı ve banka faiz oranlarında önemli bir artışa yol açtı. Müşterileri üzerinde iyi bir izlenim bırakmak isteyen bankalar tarafından da faizsiz kredi promosyonları hayata geçirildi.

Bankaların faizsiz krediyle birlikte nakit avans kampanyaları açıklayacağı kamuoyu tarafından merak edilirken, gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara faizsiz olarak nakit avans kampanyaları sunulacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Bankaşarın kampanyası pek çok kişinin dikkatini çekti ve kaçırılmaması gereken bir fırsatlar duyuruldu. Faiz oranlarından etkilenmeden halkın nakit ihtiyacını karşılama telaşına giren bankalar resmi olarak cüzdanlarını açtı. Aşağıdaki bankalar 2024 yılı için faizsiz kredi kampanyaları açıklamıştır;





YAPI KREDİ – Özellikle Yeni Müşterilere

Yüzde 0 faiz oranı, 6 ay vadeli 15.000 lira nakit avans, Chippin üyelerine 5.000 lira nakit avans, toplam limit 20.000 lira kredi.

ALBARAKA – Özellikle Yeni Müşterilere

Yüzde 0 faiz oranı vade 6 ay, limit ise 15.000 lira olarak belirlenmiştir.

DENİZBANK - Özellikle Yeni Müşterilere

Nakit avans limiti 10.000 lira, faiz oranı yüzde 0, vadesi ise 6 aydır.

ENPARA – Özellikle Yeni Müşterilere

6 ay vadeli, yüzde 0 faiz, 10.000 lira limit belirlenmiştir.

QNB FİNANSBANK – Özellikle Yeni Müşterilere

Faiz oranı yüzde 0, 6 ay vade, 10.000 lira nakit avans verilecek. ayrıca, 6 ay vadeli 10.000 lira kredi de sağlanacak. Bu kapsamda toplam limit 20.000 lira olmuştur.

AKBANK - Özellikle Yeni Müşterilere

Yüzde 0 faiz oranlı, 6 ay vade 20.000 lira taksitli nakit avans verilecek. Ayroca, 6 ay vadede 10.000 lira kredi verilecek. Toplam limit 30.000 lira şeklinde belirlenmiştir.

GARANTİ BBVA – Özellikle Yeni Müşterilere

Yüzde 0 faiz oranlı, 6 ay vadeli 20.000 lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10.000 lira kredi verilecektir. Toplamdaki limit ise 30.000 liradır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI – Özellikle Yeni Müşterilere

Yüzde 0 faiz oranlı, 6 ay vadeli, 30.000 lira limit sağlanacak.

CEPTETEB – Özellikle Yeni Müşterilere

Yüzde 0 faiz oranlı, 6 ay vadeli, 20.000 lira limit sağlanacak.