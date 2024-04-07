Faturayı görenin tansiyonu yükselecek! Böyle zam beklenmiyordu

Cep telefonu ücretleri arttı. Son verilere göre yurt içi arama ücretleri %65 oranında arttı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

BİR ZAM HABERİ DE MOBİL TARİFESİNE

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil iletişim hizmetlerine ilişkin azami ücret tarifesini güncelledi. Son güncelleme, tarife fiyatlarını 6 ay önce geçerli olan %28'e kadar artırdı. Yıllık artış oranı yüzde 65'e ulaştı. Yurt içi görüşme dakikası 3 lira 12 kuruşa, yurt dışı görüşme dakikası 31 lira 35 kuruşa arttı. Hat transfer ücreti 59,83 lira, isim veya ünvan değişikliği ücreti 40,86 lira, numara değişikliği hizmet bedeli ise 136,52 lira oldu. Garantili işlemlerde SIM kart değişimi ücretsiz kalır ancak kaybolma, çalınma veya kullanıcı hatasından dolayı SIM kart değişiminde 136,52 lira ücret alınır.





Başlangıç ​​ve bitiş ücretleri 139,27 TL'ye çıkarıldı. Arama ücretini ayrıntılı olarak mail faturasında görmek isteyen kullanıcılar, detay sayfası başına 4 lira 9 kuruş ödeyecek. Yurt içi SMS ücretleri 2 Lira 23 kuruş, yurt dışı SMS ücretleri ise 5 Lira 51 kuruş olarak belirlendi. Bilinmeyen numaranın servis ücreti dakikası 8 lira 84 kuruş oldu. Fiyatlar 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde güncellenecektir. İşletmeciler ücret tarifesinde belirtilen ücretleri aşan ücretler talep edemez.