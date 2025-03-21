Fed, 2024'te 77,6 Milyar Dolar Zarar Açıkladı

ABD Merkez Bankası'ndan Zarar Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed), 2024 yılına dair denetimli mali tablolarını yayımlayarak 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı bildirdi. Bu rakam, bankanın geçen yıl kaydettiği zararın tutarı olarak dikkat çekiyor.

Geçmiş Yılların Zararları

Fed, 2023 yılında 114,3 milyar dolar zarar açıklamıştı ve bu yıl zararın azalması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Banka, 2022 yılında 58,8 milyar dolar kar elde etmişti.

Faiz Giderleri ve Gelirleri

2024 yılı itibarıyla Fed'in faiz giderleri 226,8 milyar dolara düşerken, 2023'te bu tutar 281,1 milyar dolardı. Aynı zamanda, faiz gelirleri 2023'teki 174,5 milyar dolar seviyesinden 158,8 milyar dolara geriledi.

Enflasyon Etkisi

2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgınının etkileri ardından, 2022 ve 2023 yıllarında yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artıran Fed, bu süreçte zararını dengeleme çabalarına devam ediyor.