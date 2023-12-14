FED faiz kararını açıkladı: Piyasalar sallandı

ABD Merkez Bankası'nın FED faiz kararıyla beraber ileri ki dönemlerde uygulanacak para politikalarına dair yol haritasına dair ipuçlarına odaklanıldı. Bu senenin son toplantısında yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutularak FED üzerinden açıklamalar geldi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin en yüksek istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği vurgulanırken hedeflerin desteklenmesiyle federal don oranının yüzdelik oranları açıklandı. Fed Başkanı Powell ise "Sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede ya da zirveye yakın olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Powell attıkları adımlar üzerine politika faizinde kısıtlama yapılırken para politikasında ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturularak sıkılaşmanın etkileri üzerine hissedilmediği görüldü.





İHTİYAÇ OLMASI DURUMUNDA POLİTİKAYI SIKILAŞTIRACAK

Enflasyon üzerinde yüzde 2'ye düşürülmesiyle sürecinin biraz zaman alacağı belirtilerek sıkılaştırma döngünün politika faizinde zirve ya da zirveye yakın olunarak ekonomi pandemiden bu zamana tahminleriyle yüzde 2'lik enflasyon üzerinde hedefleme yapılarak kısıtlayıcı para politikası duruşu elde edilir.

FOMC üyelerin faiz oranları üzerinde değerlendirme yapılarak Powell, yetkililer faiz oranlarının artışıyla beraber olasılığı masadan kaldırılmak istendi.

ZAFER İLAN EDİLDİ

ABD ekonomisinin bu seneki dayanıklığına bakılarak resesyon yaşanma ihtimaline bakılarak ekonominin şu anda resesyon olduğu düşünülerek gelecek sene resesyon yaşanma ihtimali düşünülerek Başkan Powell, zafer ilanı edilerek erken olduğu görüldü.