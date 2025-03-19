Fed Faiz Oranını Sabit Tuttu: Yüzde 4,25-4,50 Aralığına Devam

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Bu karar, yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir gelişme olarak dikkat çekti.

Fed’in bu tutumu, ekonomideki gelişmelere yönelik bir denge sağlama çabası olarak yorumlanıyor. Faiz oranlarının sabit kalması, piyasaların her iki yönlü hareketini etkileyebilir.

Uzmanlar, Fed’in faiz belirsizliklerine karşı temkinli bir duruş sergilediğini ve böylece küresel ekonomik görünüm ile enflasyon tahminlerine dikkat ettiğini ifade ediyor.