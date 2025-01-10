Fed Yetkililerinden Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyon Uyarısı

Fed Yetkilileri, Ekonomik Belirsizliklere Dikkat Çekti

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, önemli ekonomik belirsizlikler ve potansiyel enflasyonist baskılar nedeniyle para politikası kararlarını alırken temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Michelle Bowman'dan Açıklamalar

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisinin güçlü büyüme ve tam istihdama yakın bir iş gücü piyasası ile geçen yılın sonuna kadar güçlü kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ancak, çekirdek enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini vurguladı. Bowman, "Enflasyonda 2023 yılında kaydedilen önemli ilerlemenin geçen yıl durmuş gibi göründüğüne" işaret etti.

Faiz İndirimlerinin Sonuçları

Geçen ayki faiz indiriminin Fed'in para politikasındaki yeniden ayarlanmanın "son adım" olduğunu ifade eden Bowman, artan enflasyon risklerinin temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, yeni yönetime yönelik netlik sağlanmasını beklemek gerektiğinin altını çizdi.

Boston ve Philadelphia Fed Başkanlarının Görüşleri

Boston Fed Başkanı Susan Collins, genel ekonomik durumda olumlu olduğunu söyleyerek, para politikasında kademeli, sabırlı ve bütüncül bir yaklaşım benimsenmesinin uygun olduğunu ifade etti. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in aşağı yönlü bir politika faizi patikasında olduğunu ancak bu yoldaki ilerlemenin gelen verilere bağlı olacağını belirtti.

Kansas City Fed Başkanı'nın Vizyonu

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, faiz oranlarının şu anki seviyelerine yakın olabileceğini ifade ederek, para politikasının kademeli bir şekilde verilere göre ayarlanmasını savundu. Schmid ayrıca, Fed'in fiyat istikrarı ve istihdam hedefleri konusunda ilerleme kaydettiğini düşünmekte olduğunu dile getirdi.