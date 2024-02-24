Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Fiat araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kez başlatmış olduğu kampanyasıyla Şubat ayına özel olarak Egea modelinde geçerli olan %0 faiz kampanyası başlattı. Kampanya ile birçok araç sahibi olmak isteyen vatandaşın dikkatlerini toplamayı başardı bile! Söz konusu olan kampanya, 03.02.2024 ile 01.03.2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Ek olarak kampanya yalnızca 0 km 2023 ve 2024 yılı Egea modellerinde geçerli. İşte Fiat Egea modellerinde başlatılan %0 faiz oranının detayları…

BİRDEN FAZLA KREDİ SEÇENEĞİNDEN DİLEDİĞİNİZ SEÇİN!

Fiat başlattığı %0 faiz kampanyasıyla müşterilerine çeşitli kredi seçeneklerini de sunmayı unutmuyor. Özellikle 200.000 TL için 12 ay boyunca %0 faiz oranı sunulması, araç almak isteyenler için büyük bir avantaj. Kampanya kapsamında düşük kullandırım ücreti ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Sizlerde uygun fiyatlarla araç sahibi olmak istiyorsanız; Fiat’tan kaçmak fırsatı 1 Mart’a kadar yakalayabilirsiniz.





200 BİN TL’Yİ 12 AY VADEYLE ÖDEMENİZ MÜMKÜN

Fiat’ın Yapı Kredi Bankası’yla anlaşmalı olarak imza attığı kampanya kapsamında sunulan fırsatlardan biri, 200.000 TL kredi için 12 ay vadeli ve %0 faiz oranıyla ödeme imkanı. Söz konusu olan seçenekte aylık ödeme tutarı 16.666,67 TL olarak belirlenirken, yıllık toplam maliyet oranı %1,1724 olarak hesaplandı.

300 BİN TL KREDİLERDE 24 AY VADE SEÇENEĞİ

200 Bin TL’de 12 ay vade seçeneğinin yanı sıra, daha yüksek tutarlarda kredi ihtiyacı olanlar için 300.000 TL kredi seçeneği sunuluyor. Sunulan 300 Bin TL seçenekte 24 ay vadeli ve %2,39 faiz oranıyla ödeme yapılıyor. Aylık ödeme tutarı ise 17.919,03 TL olup, yıllık toplam maliyet oranı %44,7322 olarak belirlendi.

EK ÜCRETLERLE BİRLİKTE ÇOK UYGUNA ARAÇ KREDİSİ ALMAK MÜMKÜN

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, kredi kullanımı başına bir defaya mahsus ve peşin olarak 1.269,4 TL ya da 1.844,40 TL kullandırım ücreti ödemesi gerekiyor. Söz konusu olan bu ücretler, kredi miktarı ve vadeye göre değişiklik gösteriyor.