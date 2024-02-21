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Fiat Fiorino'nun yeni fiyat listesi yüz güldürmedi! Aile arabası sevenler bir tık hüsrana uğrayacak

Uygun fiyatı nedeniyle Türkiye genelinde popüleritesi artan Fiat Fiorino 2024'ün fiyatı belli oldu. Fiat Fiorino 2042 fiyat listesi haberimizin detayında..

Yayın Tarihi: 21.02.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 13:28
Fiat Fiorino'nun yeni fiyat listesi yüz güldürmedi! Aile arabası sevenler bir tık hüsrana uğrayacak

Fiorino Cargo'nun iki ayrı modele ayrıldığı belirtilirken Standart 1.3 M.Jet 95Hp E6.4 modelinin başlangıç ​​tavsiye liste fiyatı 648.900 TL şeklinde açıklandı. Fiorino Cargo Standard Plus modeli için önerilen liste fiyatının 668.900 TL olduğu öğrenildi.

Fiorino Combi üç paket halinde sunuluyor ancak Pop, Safeline ve Premio modellerinin fiyatları da artık netleşti.

Fiat Fiorino'nun yeni fiyat listesi

Fiorino Combi Pop’un 2024 fiyatları:

1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin: 679.900 TL - 654.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG: 699.900 TL - 674.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel: 766.900 TL - 741.900 TL

Fiorino Combi Safeline’nin 2024 fiyatları:

1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin: 694.900 TL - 669.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG: 714.900 TL - 689.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Safeline Manuel Dizel: 781.900 TL - 756.900 TL

Fiorino Combi Premio 2024 fiyatları:

1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin: 719.900 TL - 694.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin/LPG: 739.900 TL - 714.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel: 806.900 TL - 781.900 TL

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