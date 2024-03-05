Fiat'ta patron çıldırtan indirim! O modeli ÖTV'siz 305 bin TL'ye satışa çıktı!

Fiat, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile dikkat çeken bir fırsat sunarak araba sahibi olmak isteyenleri cezbetmekte. Araç fiyatlarındaki genel yükseliş, Fiat'ın ÖTV'siz araç kampanyasına olan ilgiyi artırmış durumda. Sıfır kilometre Fiat Egea Sedan modelleri, 304 bin TL peşinat ile satışa sunuluyor. Ayrıca, Fiat Egea Sedan modelinde engelli vatandaşlara özel ÖTV muafiyetli fiyat avantajları sunuluyor. Fiat, yaptığı açıklamada, sadece 304 bin TL peşinat ödenmesinin ardından aracın sahibi olunabileceğini belirtti. İşte diğer detaylar...





FİAT ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MUAFİYETİ İLE DİKKAT ÇEKEN FIRSAT

Fiat, bu özel fırsatıyla dikkat çekerken, aynı zamanda müşterilere 200 bin TL'lik kredi kampanyasını da tanıttı. Bu kampanya sayesinde müşteriler, araçlarını satın alırken uygun kredi avantajlarından faydalanabilecekler. Fiat'ın resmi internet sitesi üzerinden kampanya detaylarına ve başvuru şartlarına erişim mümkün.

ÖTV muafiyeti ile sunulan bu fırsat, araba sahibi olmak isteyenler için finansal bir avantaj oluşturuyor. Fiat, uygun peşinat ve kredi seçenekleriyle müşterilerine cazip bir teklif sunarak piyasadaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Bu kampanya, özellikle sıfır araç almayı düşünenleri cezbetmek için tasarlanmış ve avantajlı fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Fiat, ÖTV muafiyeti kampanyası kapsamında, özellikle engelli vatandaşlara yönelik çekici fırsatlar sunarak dikkat çekiyor. ÖTV muafiyeti, Fiat Egea Sedan araçları için geçerli olup, bu kapsamda müşterilere cazip fiyatlar sunulmaktadır. Fiat, özellikle 2024 modeli Urban donanımına sahip Fiat Egea Sedan'ı 874.900 TL fiyatla satışa sunmuştur. Ancak, bu aracı satın almak isteyenler için 304.400 TL peşinat ile birlikte 200.000 TL'ye kadar kredi desteği sağlanmaktadır. Böylece, müşteriler, ÖTV muafiyeti kampanyası ile birlikte uygun fiyatlı ve avantajlı bir şekilde Fiat Egea Sedan sahibi olma imkanına kavuşabilmektedir.





ÖTV muafiyeti kampanyasının özellikle %90 ve üzeri engelli vatandaşlar için geçerli olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, engelli vatandaşlar, Fiat Egea Sedan'ı daha avantajlı bir fiyatla satın alma fırsatına sahiptirler. Ayrıca, kampanya detayları ve daha fazla bilgiye ulaşmak için Fiat'ın resmi internet sitesi ziyaret edilebilmektedir.

Fiat, müşterilerine sunduğu bu avantajlı kampanya ile sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenleri cezbetmeyi hedeflemektedir. Özellikle ÖTV muafiyeti, peşinat avantajı ve kredi desteği gibi unsurların bir araya getirildiği bu kampanya, Fiat Egea Sedan'ın satışını artırmayı amaçlamaktadır. Fiat'ın müşterilere sunmuş olduğu bu cazip fırsatlar, araç alım kararı verenler için önemli bir alternatif oluşturmaktadır.