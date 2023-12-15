Fiat'tan bütçe dostu iki model! Peynir ekmek gibi satılacak

TOFAŞ'tan yapılan açıklamada Doblo'nun elektrik motorlu yeni versiyonu E-Doblo, şimdilerde iki farklı gövde tipi ile bayilerde satışa sunuluyor. Açıklamada, "100 kW elektrik motoru ve 50 kW/saat pil kapasitesiyle E-Doblo, WLTP döngüsünde 280 kilometreden fazla, kentsel alanlarda ise 400 kilometreye kadar menzil sunarken aynı zamanda şarj işlemi, pili 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj etmeye ulaşabiliyor." denildi.

Açıklamada yer alan bilgiler şöyle:

E-DOBLO





E-Doblo, tamamen elektrikli 'Maxi' seçeneğiyle yedi kişiye kadar oturma imkanı sunuyor. Malların taşınmasına yönelik Cargo Maxi kasa çeşidi, 750 kilogram yük kapasitesine ve 3,9 metreküp taşıma hacmine sahip iki Euro paletini yan yana taşıyabilir.

E-SCUDO

E-Scudo, 100 kW güç, 75 kWh batarya ile 260 Nm tork üreten elektrik motoru sayesinde toplamda 330 kilometre, şehir içinde ise 420 kilometreye kadar menzil sunuyor. E-Scudo pilleri hızlı şarj sayesinde 45 dakikada yüzde 80 şarja ulaşıyor. Maksimum 1 ton yük kapasitesine sahip olan araç, 2,8 metre uzunluğa ve 1,4 metre yüksekliğe sahip olup, 6,1 metreküplük bir yükleme alanı ortaya çıkıyor ve aynı anda üç euro palet taşıyabiliyor.





Farklılaşmış ihtiyaçlar

Fiat'ın Marka Direktörü Altan Aytaç, şirketin yüzde 100 elektrikli yeni modellerinin hafif ticari araçların müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşıladığını ve firmanın bu konuda sektörün ön sıralarında yer almaktan mutluluk duyduğunu anlatırken “Fiat Professional olarak, geçen yıl yeniden pazara sunduğumuz Scudo modelleri ve Türkiye'de ilk kez tüketiciyle buluşturduğumuz Ulysse modelleriyle orta ticari araç segmentindeki varlığımızı yeniledik. Bu yıl haziran ayı içerisinde yeni Doblo'yu tüketiciyle buluşturduk.Artık Doblo ve Scudo modellerimizin tamamı elektrikli. Motorlu versiyonları pazara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Doblo ve Scudo üzde 100 elektrikli sürüş keyfini tüketici dostu teknolojilerle birleştirip daha ekonomik daha çevreci alternatifler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

2023 VERİLERİ

Fiat Professional'ın 2023 yılında hafif ticari araç pazarında olan konumunu değerlendiren Aytaç, şunları söyledi:

“Ocak-Kasım 2023 arasında hafif ticari araç pazar payının yüzde 25,5'ini elde ettik. Haziran ayında satışına başladığımız Doblo'nun başarılı performansının dışında Scudo ve Ulysse modelleri de tasarımı ve işlevselliğiyle Türk tüketicisi tarafından büyük beğeni topluyor. 2023 yılını geniş elektrikli ürünlerimizle kapatacağız ve istikrarlı performansımızı 2024 yılında da devam ettirmeyi hedefliyoruz”





E-DOBLO'NUN SATIŞ FİYATI

E-Doblo Cargo Maxi, özellikle aralık ayındaki lansmana özel tutulan 1 milyon 354 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, E-Doblo'nun standart 5 kişilik gövdesinin 1 milyon 599 bin 900 TL'den başlatılan fiyatlarla satışa sunuldu. ardından 7 kişilik Maxi seçeneği de 1 milyon 619 bin 900 TL'ye satılıyor.

E-SCUDO'NUN SATIŞ FİYATI

Fiat'ın orta sınıf hafif ticari araç segmentinde olan yeni modeli E-Scudo, 1 milyon 749 bin 900 TL'den başlatılan fiyatlarla satın alınabiliyor.