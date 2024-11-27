Filistin Büyükelçisi Mustafa: Türkiye ile Ticari İlişkilerimizi Güçlendirmeliyiz

Filistin'in Ticari İlişkilerine Önemli Vurgu

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İstanbul'daki Dünya Helal Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin halkının her zaman yeniden ayağa kalkabileceğini belirtti. Büyükelçi, "Ticari ilişkilerimize ve bütün komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmemiz lazım. Özellikle, ilk ve en önemli ortağımız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Hamdolsun ilişkimiz günden güne daha iyi noktaya taşınmaktadır," ifadelerinde bulundu.

Dünya Helal Zirvesi'nin Önemi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve bu yıl 10. kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Bu yılki tema "Helalde Başarılı 10. Yıl" olarak belirlendi. Büyükelçi Mustafa, etkinliği ticari işbirliği için önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.