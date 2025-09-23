Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı Temmuz'da 182,6 Milyar Dolara Geriledi

TCMB verileri ve detaylar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı Temmuz 2025 döneminde 182 milyar 629 milyon dolar seviyesine indi.

Bu dönemde söz konusu firmaların döviz varlıkları 3 milyar 796 milyon dolar artarken, döviz yükümlülükleri 17 milyon dolar yükseldi. Net döviz pozisyonu açığı ise 3 milyar 779 milyon dolar azalarak 182 milyar 629 milyon dolara geriledi.

Varlık ve yükümlülük dağılımı

Temmuz 2025 döneminde varlık tarafında aylık bazda artışlar şu kalemlerde gerçekleşti: ihracat alacakları 1 milyar 519 milyon dolar, yurt içi bankalardaki mevduat 984 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 767 milyon dolar, türev varlıklar 381 milyon dolar ve menkul kıymetler 145 milyon dolar. Bu kalemlere bağlı olarak toplam varlıklar 3 milyar 796 milyon dolar arttı.

Yükümlülük tarafında ise aylık değişimler şöyle oldu: ithalat borçları 766 milyon dolar, türev yükümlülükler 244 milyon dolar ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler 26 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan krediler 1 milyar 20 milyon dolar azaldı. Neticede yükümlülükler toplamı 17 milyon dolar yükseldi.

Vade yapısı ve kısa vadeli göstergeler

Yükümlülüklerin vade yapısında Temmuz 2025'te, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 528 milyon dolar azaldı fakat uzun vadeli olanlar 554 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli borçlar 851 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 104 milyon dolar azaldı.

Temmuz 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 759 milyon dolar olurken, kısa vadeli yükümlülükler 131 milyar 106 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Buna bağlı olarak Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası 6 milyar 654 milyon dolar olarak kaydedildi ve bu rakam Haziran 2025 dönemine göre 2 milyar 240 milyon dolar arttı.

Ayrıca kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı %37 düzeyinde gerçekleşti.