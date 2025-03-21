Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Açığı Artıyor: Ocak 2025 Raporu

Finansal Kesim Dışı Firmalarda Net Döviz Açığı %10 Arttı

Ocak 2025 döneminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 147 milyar 985 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçtiğimiz aylara göre bu alandaki değişim dikkat çekici boyutlarda gerçekleşti.

Döviz Varlıkları ve Yükümlülükler Üzerindeki Etkiler

Ocak ayında, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 696 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 8 milyar 279 milyon dolar artış gösterdi. Bunun sonucunda, firmaların net döviz pozisyonu açığı 10 milyar 975 milyon dolar artarak toplam 147 milyar 985 milyon dolara yükseldi.

Varlık ve Yükümlülük Dağılımı

Yapılan analizler göstermektedir ki; yurt içi bankalardaki mevduatlar, türev varlıklar ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 15 milyon dolar, 1 milyar 80 milyon dolar ve 534 milyon dolar azaldı. Yurt dışına yapılan doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler ise sırasıyla 859 milyon dolar ve 75 milyon dolar artmış durumda.

Yükümlülük dağılımında ise; yurt içinden sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 891 milyon dolar, 2 milyar 544 milyon dolar ve 2 milyar 148 milyon dolar artış gösterdi. Öte yandan, ithalat borçları 304 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük Vade Yapısı ve Kısa Vadeli Pozisyon

Ocak 2025 verileri, yurt içinden sağlanan kısa vadeli kredilerin Aralık 2024'e göre 1 milyar 245 milyon dolar, uzun vadeli olanların ise 2 milyar 646 milyon dolar arttığını göstermekte. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 130 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 975 milyon dolar yükselmiştir.

Ocak 2025 itibarıyla kısa vadeli varlık toplamı 131 milyar 590 milyon dolar olarak belirlenirken, kısa vadeli yükümlülükler 119 milyar 472 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu çerçevede, kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 12 milyar 118 milyon dolar olarak kaydedilmiştir ve bu değer Aralık 2024 dönemine göre 7 milyar 170 milyon dolar düşüş göstermiştir.

Sonuç olarak, kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı %38 olarak belirlenmiştir.