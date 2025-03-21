Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Açığı Artıyor: Ocak 2025 Raporu

Ocak 2025'te finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 147.985 milyar dolara ulaştı. TCMB verileri incelendi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:08
Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Açığı Artıyor: Ocak 2025 Raporu

Finansal Kesim Dışı Firmalarda Net Döviz Açığı %10 Arttı

Ocak 2025 döneminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 147 milyar 985 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçtiğimiz aylara göre bu alandaki değişim dikkat çekici boyutlarda gerçekleşti.

Döviz Varlıkları ve Yükümlülükler Üzerindeki Etkiler

Ocak ayında, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 696 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 8 milyar 279 milyon dolar artış gösterdi. Bunun sonucunda, firmaların net döviz pozisyonu açığı 10 milyar 975 milyon dolar artarak toplam 147 milyar 985 milyon dolara yükseldi.

Varlık ve Yükümlülük Dağılımı

Yapılan analizler göstermektedir ki; yurt içi bankalardaki mevduatlar, türev varlıklar ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 15 milyon dolar, 1 milyar 80 milyon dolar ve 534 milyon dolar azaldı. Yurt dışına yapılan doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler ise sırasıyla 859 milyon dolar ve 75 milyon dolar artmış durumda.

Yükümlülük dağılımında ise; yurt içinden sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 891 milyon dolar, 2 milyar 544 milyon dolar ve 2 milyar 148 milyon dolar artış gösterdi. Öte yandan, ithalat borçları 304 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük Vade Yapısı ve Kısa Vadeli Pozisyon

Ocak 2025 verileri, yurt içinden sağlanan kısa vadeli kredilerin Aralık 2024'e göre 1 milyar 245 milyon dolar, uzun vadeli olanların ise 2 milyar 646 milyon dolar arttığını göstermekte. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 130 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 975 milyon dolar yükselmiştir.

Ocak 2025 itibarıyla kısa vadeli varlık toplamı 131 milyar 590 milyon dolar olarak belirlenirken, kısa vadeli yükümlülükler 119 milyar 472 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu çerçevede, kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 12 milyar 118 milyon dolar olarak kaydedilmiştir ve bu değer Aralık 2024 dönemine göre 7 milyar 170 milyon dolar düşüş göstermiştir.

Sonuç olarak, kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı %38 olarak belirlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat'tan Tüketici Güven Endeksi Değerlendirmesi
2
bp, TANAP'taki Hissesinin %25'ini Apollo Funds'a Satıyor
3
Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: Spot Piyasa Verileri
4
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: Yüksek ve Düşük Rakamlarda Dalgalanma
5
Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 21'de Sabit Tuttu
6
Trump, Kritik Mineraller Üretimini Artırma Kararnamesini İmzaladı
7
Dünya Bankası, Türkiye'deki Deprem Bölgesine 200 Milyon Euro Destek Sağlayacak

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek