Fırat EDAŞ: İzinsiz kazılar 10 ayda 2 bin 219 elektrik kesintisine neden oldu

Fırat EDAŞ: İzinsiz kazılar 10 ayda 2 bin 219 kesinti oluşturdu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), yılın ilk 10 ayında üçüncü şahıslarca gerçekleştirilen izinsiz kazı ve kontrolsüz müdahalelerin enerji altyapısında büyük hasarlara yol açtığını açıkladı.

Genel etki ve abone sayıları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgedeki izinsiz çalışmalar nedeniyle toplam 2 bin 219 elektrik kesintisi meydana geldi. Bu kesintilerden 1 milyon 602 bin 696 abone etkilendi; aboneler ortalama 3,4 saat enerjisiz kaldı.

İllere göre hasar dağılımı

En fazla şebeke hasarı 1 bin 94 olayla Malatya'da kaydedildi. Bu hasarlar nedeniyle 1 milyon 124 bin 895 abone ortalama 3,26 saat boyunca elektrikten mahrum kaldı. Malatya'yı 974 hasarla Elazığ (388 bin 877 abone - ort. 3,64 saat), 95 hasarla Bingöl (82 bin 732 abone - ort. 2,54 saat) ve 56 hasarla Tunceli (6 bin 192 abone - ort. 2,08 saat) izledi.

Yetkisiz müdahalelerin yarattığı riskler

Fırat EDAŞ yetkilileri, izinsiz kazı ve kontrolsüz müdahalelerin yalnızca şebekede fiziksel hasara yol açmadığını; hastaneler, okullar, üretim tesisleri ve haneler gibi geniş bir kullanıcı kitlesinin günlük yaşamını doğrudan etkilediğini vurguladı. Açıklamada, bu tür çalışmalarda öncesinde Fırat EDAŞ ile koordinasyon sağlanmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Yetkililer ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı: Enerji altyapısına verilen her hasar, yüzbinlerce vatandaşımızın yaşamını doğrudan etkileyen kesintilere neden oluyor. İzinsiz kazıların sadece şebekenin teknik bütünlüğünü zedelemekle kalmayıp, ekonomik faaliyetleri ve hizmet sürekliliğini de sekteye uğrattığı belirtildi. Hasar sonrası ekiplerin ilgili bölgeye hızla intikal ederek enerjiyi en kısa sürede yeniden sağlamak için aralıksız çalıştığı ifade edildi.

Fırat EDAŞ, ayrıca izinsiz kazı ve kontrolsüz müdahalelerin ciddi can güvenliği riski oluşturduğunu belirterek, her türlü kazı, işlem veya ihbarın '186 Çağrı Merkezi' üzerinden veya kurumun web sitesi aracılığıyla bildirilmesi gerektiğini duyurdu.

