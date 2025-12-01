Fırat EDAŞ: İzinsiz kazılar 10 ayda 2 bin 219 elektrik kesintisine neden oldu

Fırat EDAŞ, yılın ilk 10 ayında izinsiz kazı ve müdahalelerin 2 bin 219 kesinti, 1 milyon 602 bin 696 aboneyi ort. 3,4 saat etkilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:27
Fırat EDAŞ: İzinsiz kazılar 10 ayda 2 bin 219 elektrik kesintisine neden oldu

Fırat EDAŞ: İzinsiz kazılar 10 ayda 2 bin 219 kesinti oluşturdu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), yılın ilk 10 ayında üçüncü şahıslarca gerçekleştirilen izinsiz kazı ve kontrolsüz müdahalelerin enerji altyapısında büyük hasarlara yol açtığını açıkladı.

Genel etki ve abone sayıları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgedeki izinsiz çalışmalar nedeniyle toplam 2 bin 219 elektrik kesintisi meydana geldi. Bu kesintilerden 1 milyon 602 bin 696 abone etkilendi; aboneler ortalama 3,4 saat enerjisiz kaldı.

İllere göre hasar dağılımı

En fazla şebeke hasarı 1 bin 94 olayla Malatya'da kaydedildi. Bu hasarlar nedeniyle 1 milyon 124 bin 895 abone ortalama 3,26 saat boyunca elektrikten mahrum kaldı. Malatya'yı 974 hasarla Elazığ (388 bin 877 abone - ort. 3,64 saat), 95 hasarla Bingöl (82 bin 732 abone - ort. 2,54 saat) ve 56 hasarla Tunceli (6 bin 192 abone - ort. 2,08 saat) izledi.

Yetkisiz müdahalelerin yarattığı riskler

Fırat EDAŞ yetkilileri, izinsiz kazı ve kontrolsüz müdahalelerin yalnızca şebekede fiziksel hasara yol açmadığını; hastaneler, okullar, üretim tesisleri ve haneler gibi geniş bir kullanıcı kitlesinin günlük yaşamını doğrudan etkilediğini vurguladı. Açıklamada, bu tür çalışmalarda öncesinde Fırat EDAŞ ile koordinasyon sağlanmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Yetkililer ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı: Enerji altyapısına verilen her hasar, yüzbinlerce vatandaşımızın yaşamını doğrudan etkileyen kesintilere neden oluyor. İzinsiz kazıların sadece şebekenin teknik bütünlüğünü zedelemekle kalmayıp, ekonomik faaliyetleri ve hizmet sürekliliğini de sekteye uğrattığı belirtildi. Hasar sonrası ekiplerin ilgili bölgeye hızla intikal ederek enerjiyi en kısa sürede yeniden sağlamak için aralıksız çalıştığı ifade edildi.

Fırat EDAŞ, ayrıca izinsiz kazı ve kontrolsüz müdahalelerin ciddi can güvenliği riski oluşturduğunu belirterek, her türlü kazı, işlem veya ihbarın '186 Çağrı Merkezi' üzerinden veya kurumun web sitesi aracılığıyla bildirilmesi gerektiğini duyurdu.

FIRAT EDAŞ, YILIN İLK 10 AYINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İZİNSİZ KAZI VE...

FIRAT EDAŞ, YILIN İLK 10 AYINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İZİNSİZ KAZI VE KONTROLSÜZ MÜDAHALELER SONUCU ENERJİ ALTYAPISINDA TOPLAM 2 BİN 219 HASAR OLUŞTUĞUNU AÇIKLADI.

FIRAT EDAŞ, YILIN İLK 10 AYINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İZİNSİZ KAZI VE...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat EDAŞ: İzinsiz kazılar 10 ayda 2 bin 219 elektrik kesintisine neden oldu
2
Keçiyi Meraya, Çobanı Yaylaya Döndürecek 13 Öneri — Akdeniz Bölgesi Keçi Çalıştayı Raporu
3
Kocaeli’de Kırsal Kalkınmaya 'Kanatlı' Destek: 16 Bin Atak-S Yüzde 50 Hibe
4
Kuyucak’ta Portakal Hasadı: Üreticilere EKÜY Belgeleri Teslim Edildi
5
Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu: Türkiye’de Ticari Gayrimenkulde Yeni Dönem
6
Bursa turizmi için güç birliği: Coğrafi işaretli ürünler eğitimi
7
Bandırma Balık Hali'nde Denetim: Tezgahtaki "Uskumru" Gerçekte "Kolyoz" Çıktı

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL