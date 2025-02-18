Fitch: ABD'nin Ticaret Politikası Belirsizliği Artırıyor

Fitch Ratings, ABD'nin ticaret politikalarında belirsizliklerin arttığını ve bunun global pazarlara etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:14
Fitch: ABD'nin Ticaret Politikası Belirsizliği Artırıyor

Fitch'in Uyarısı: Ticaret Politikalarında Belirsizlik Artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetiminin yabancı ticaret ortaklarıyla ilişkilerinin değerlendirirken çok sayıda faktörü göz önünde bulundurmasının, beklenen tarifelerin ölçeği ve hangi pazarların etkileneceği noktasındaki belirsizliği artırdığını açıkladı.

Değerlendirilen Faktörler ve Sonuçları

Fitch'in açıklamasında, ABD'nin geçen hafta duyurulan ticaret politikalarına göre, karşılıklı tarife oranları ile birlikte katma değer vergileri (KDV), sübvansiyonlar, döviz kurları ve ücret baskıları gibi tarife dışı engellerin de dikkate alınacağı hatırlatıldı. Bu durum, bazı ticaret ortakları için daha büyük tarifelerin gündeme gelebileceği anlamına geliyor.

ABD yetkililerinin, her ticaret ortağıyla ilişkileri sürdürmek için başkana çözüm önerileri sunacağı ve bu değerlendirmelerin 1 Nisan'a kadar tamamlanabileceği vurgulandı. Bu tarihin ardından, olası ticari eylemlerin yola çıkması bekleniyor.

Gelişmekte Olan Pazarların Durumu

Açıklamada, ABD'li ihracatçıların yüksek tarifelerle karşı karşıya olduğu ve ABD ile ticaret fazlasının büyük olduğu Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin, karşılıklı ticaret yaklaşımı benimsenirse, özellikle olumsuz etkilenebileceği kaydedildi. Ayrıca, gelişmekte olan piyasalar ile ABD arasındaki tarife oranları farkının, gelişmiş ülkelere göre daha geniş olacağı öngörülmektedir.

Büyüme Üzerindeki Etkiler

Fitch'in Aralık 2024 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, ABD'nin efektif tarife oranının %2.3'ten %8'in hemen altına çıkması bekleniyor. Ancak, daha yüksek gümrük vergilerinin küresel büyüme üzerinde baskı oluşturacağına dair uyarılar da yapıldı. Bu belirsizliklerin, doğrudan ABD talebine maruz kalan ülkeler için kredi risklerini artırdığı belirtildi.

Ticaret Anlaşmaları ve Riskler

Açıklamada, ABD'nin ticaret politikası etrafındaki belirsizlikler ve bu durumun ticaret anlaşmalarını nasıl etkileyeceği de ele alındı. Fitch, ABD'nin bireysel ticaret ortaklarıyla müzakere etmeye istekli olduğunu ancak farklı ülkelere farklı tarife oranları uygulanmasının ticaret sapması riskini artırabileceğine dikkat çekti.

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