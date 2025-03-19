Fitch Ratings: Almanya'nın Kredi Notu Büyüme Olmazsa Tehdit Altında

Fitch Ratings, Almanya'nın "AAA" kredi notunun, altyapı ve savunma için yapılacak büyük borçlanmaların reformlarla dengelenmemesi veya büyümede kalıcı bir iyileşme sağlamaması durumunda uzun vadede baskı altında kalabileceğini duyurdu.

Almanya'da Federal Meclis, altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına onay verdi.

Yapılan anayasa değişikliği sayesinde, ülkenin savunma harcamaları borç freni uygulamasının dışına alınacak. Ayrıca, altyapı ve iklim hedeflerine ulaşmak amacıyla 500 milyar avro tutarında özel bir fon oluşturulacak.

Bu karar, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin canlanmasına ve Avro Bölgesi'nde büyümeyi teşvik edecek bir borçlanma artışına imza attı.

Fitch Ratings'in "Almanya'nın Harcama Planları Jeopolitik ve Büyüme Zorlukları için Mali Alanı Kullanma İsteğini Gösteriyor" başlıklı analizine göre, ek harcamaların ekonomik büyümeyi desteklemesi ve rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Ancak Fitch, bu ek harcamaların Almanya'nın uzun vadeli büyüme beklentilerini önemli ölçüde iyileştirip iyileştirmeyeceği konusunda temkinli; yapısal reformlar ve daha rekabetçi sektörlere odaklanılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Önümüzdeki 10 yıl içinde, Almanya'nın 900 milyar ila 1 trilyon avro ek harcama yapması öngörülüyor. Bu tutar, 2024 verileriyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) %20'sinden fazlasına denk gelecek.

Fitch, bu harcamaların 2025-2027 yılları arasında GSYH'ye yaklaşık %0,4 puanlık katkı yapmasını bekliyor. Geçen yıl Almanya'nın 118,8 milyar avro ile GSYH'nin %2,6'sına eşit bütçe açığının, 2027'ye kadar GSYH'nin %4 ila %4,5'ine yükselebileceğini öngörüyor.

Bu durum, ülkenin toplam kamu borcunun GSYH'nin %70'ine ulaşmasına neden olacak; yine de bu oran, 2010'daki küresel finansal kriz sırasında görülen %80'lik zirvenin altında kalacak.