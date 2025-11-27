FKA’dan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası’na e-ticaret ve markalaşma desteği

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası’nın hazırladığı 'E-Ticaret ve Markalaşmanın Önemi Eğitimi' projesi, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2025 Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projenin amacı ve hedefleri

Proje kapsamında ildeki esnaf ve küçük işletmelerin dijital dönüşüm kapasitelerinin artırılması, e-ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılması ve markalaşma konularında eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Katılımcılara pratik bilgi ve rehberlik sağlanarak rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

Başkan Mitat Ulaş’ın açıklaması

Mitat Ulaş projenin başarısının azim, birlik ve kararlılıkla mümkün olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz günden bu yana esnafımızın yanında olmak ve şehrimizin sorunlarını birlikte aşmak için çalışıyoruz. Bu birlik ve kararlılık sayesinde projemiz Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Emeği geçen başta FKA Genel Sekreterimiz Sayın Mehmet Şirin Budancamanak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bizler hizmet etmeye ve üretmeye kararlıyız; öğrenmeye ve gelişmeye olan yolculuğumuzu da sürdüreceğiz"

FKA Genel Sekreterimiz Sayın Mehmet Şirin Budancamanak ve proje ekibine yapılan teşekkür, projenin yerel iş dünyasında yarattığı beklentiyi ve iş birliği iradesini ortaya koyuyor.

