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Flat Steel 2024 Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi

Yıldız Demir Çelik, Flat Steel 2024 Konferansı'na sponsor oldu ve önemli katılımcıları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:42
Flat Steel 2024 Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi

Flat Steel 2024 Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi

Yıldız Demir Çelik, İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Flat Steel Konferansı'na Kallanish Commodities tarafından düzenlenen etkinlikle katıldı. Etkinlik, sektörde önemli bir buluşma noktası oldu.

Önde Gelen Temsilciler Bir Araya Geldi

Yıldız Demir Çelik'in elmas sponsorluğunda düzenlenen konferans, sektörün önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Yıldızlar Yatırım Holding'in grup şirketlerinden biri olarak, Yıldız Demir Çelik bu etkinlikte yer aldı.

Bilgiler Paylaşıldı ve Paneller Gerçekleştirildi

Etkinlikte, Küresel Demir Çelik Pazarlarına Genel Bakış başlıklı panelde Selçuk Yılmaz, Demir Çelik Sektöründe Tedarik Zinciri, Talep ve Fiyatlandırma panelinde ise Pelin Arkan konuşmacı olarak yer aldı.

Yıldız Demir Çelik'in Vurguları

Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, etkinliğin yerli ve yabancı önemli isimlerin katılımına ev sahipliği yapmakla birlikte, çelik sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirmek için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Yılmaz, "Flat Steel Konferansı, enerji maliyetleri, ticaret politikaları ve yeşil dönüşüm gibi konuların ele alındığı kritik bir etkinlik oldu. Bu tür organizasyonlar, fırsat ve zorlukları daha geniş bir açıdan değerlendirmemizi sağlıyor," dedi. Yılmaz, Yıldız Demir Çelik olarak, sektöre katkı sağlayan projeleri desteklemeye devam edeceklerini de ifade etti.

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