Forvia, BYD'nin Türkiye Fabrikasına Tedarik Sağlayacak

Forvia, BYD ile Yeni Anlaşma Yaptı

Fransız otomobil parça üreticisi Forvia, Çin merkezli otomobil üreticisi BYD ile önemli bir tedarik anlaşması gerçekleştirdi. Bu anlaşma, BYD'nin Türkiye'de inşa edeceği tesis için geçerlidir.

Finansal Sonuçlarda Detaylar Yer Aldı

Forvia, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı raporunda, BYD ile yapılan ortaklığın genişletilmesi amacıyla imzalanan bu anlaşmayı duyurdu. Böylece, BYD'nin Avrupa'daki ilk tesisi olan Macaristan fabrikasının ardından, Türkiye'deki yatırım sürecine de katkıda bulunmuş olacak.

Türkiye'deki Fabrika ve ÇED Süreci

BYD'nin Manisa ilinde kurmayı planladığı tesis, şirketin Avrupa'daki ikinci fabrikası olma özelliğini taşıyor. Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarından biri olarak BYD, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım yapma kararı almış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini bu ay başlatmıştır.