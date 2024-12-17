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Galataport’tan Bankalarla Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

Galataport, kredi aldığı bankalarla yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalayarak yeni bir finansal yapılanmaya gitti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:22
Galataport’tan Bankalarla Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

Galataport’tan Önemli Adım

Galataport, kredi aldığı Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile yeniden yapılandırma sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu bilgi, söz konusu bankaların Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamalarda yer aldı.

Yeniden Yapılandırma Detayları

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret AŞ arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde, sağlanan borçların Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun şekilde yeniden yapılandırılmasına karar verildi.

Bu çerçevede, Doğuş Galataport’a üç yıl süreli geri alım hakkı tanındı. Bu hak ile birlikte Galataport'un toplam sermayesini temsil eden payların %49'u, kredi veren bankaları tarafından alınacak.

Gelecek Beklentileri

Yeniden yapılandırma sözleşmesi kapsamında, Galataport'un sermayesindeki bankaların paylarının yıl sonuna kadar devralınması hedefleniyor. Bu anlaşma, Galataport'un finansal durumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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