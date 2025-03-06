Garantex Kripto Para Borsası Faaliyetlerini Askıya Aldı

AB'nin yaptırım uyguladığı Garantex, kripto para cüzdanlarının bloke edilmesi sonucu geçici olarak hizmetlerine ara veriyor.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 17:24
Garantex Kripto Para Borsası Faaliyetlerini Askıya Aldı

Garantex Faaliyetlerine Ara Verdi

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyguladığı Rusya merkezli kripto para borsası Garantex, platformundaki kripto para cüzdanlarının bloke edilmesi nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Finansal Kayıplar ve Tether Blokajı

Garantex'in yazılı açıklamasında, platformda 2,5 milyar ruble (yaklaşık 28 milyon dolar) değerindeki kripto para cüzdanlarının Tether tarafından bloke edildiği bilgisi verildi. Tether'in bu kararı, Rus kripto piyasasına karşı alınmış bir önlem olarak değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca, “Kötü haberlerimiz var. Bu sorunu çözerken kripto para çekme işlemleri de dahil olmak üzere tüm hizmetleri geçici olarak askıya alıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Rus Kripto Pazarı ve Yaptırımlar

AB, Garantex'i 16. yaptırım paketi kapsamına almıştı. Dijital varlıklar ve kripto paralar, Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasıyla birlikte daha yaygın bir kullanım alanı bulmaya başladı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin ve diğer dijital varlıkları kullanmaya başladığını belirtmişti.

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