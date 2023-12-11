Garanti, Akbank ve ING Bank'tan hızlı kredi! Hızlı olan 50.000 TL'yi alacak

Bankalar yeni müşteri çekmek adına düzenledikleri kampanyaları ile çok dikkat çekiyor. Yeni müşteri olan bireye sunulan faizsiz kredi kampanyalarına ek olarak düşük faizli krediler oldukça dikkat çekiyor. Faizsiz kredilerin ya tutarı ya da vadesi kısa olduğu için, uzun vadeli ödemek isteyen vatandaşın hesaplarına uymuyor. Bu kapsamda devreye bireysel krediler giriyor. İhtiyaç kredisi adı altında 70.000 TL'ye varan ödemelerinizi anında 24 ay taksitle alabilirsiniz. Öte yandan bankacılık mevzuatlarına göre ise 50.000 TL'yi bankalar 36 ay vade imkanı ile verebiliyor.

Hayat koşullarının olumsuzluklarının devam ettiği günümüzde eksiklerini gidermek, borçlarını bir araya toplamak ya da ihtiyacını karşılamak adına vatandaş, paraya ulaşmanın en kısa yolu olarak kredileri tercih ediyor. bu kapsamda en düşük faiz imkanı ile sunulan krediler dikkat çekici oluyor.

Garanti, Akbank ve ING Bank'da müşteri memnuniyeti sağlamak ya da müşteri portföyünü arttırmak adına kampanyalar düzenleyebiliyor. Bu kampanyalarda düşük faiz dikkat çekici oluyor. Bu 3 bankanın düzenlediği kampanya faiz oranlarının benzerliği sebebiyle dikkat toplamış bulunuyor.





GELİR BELGESİZ

Gelir belgesi olmadan kredi veren bankalar arasında yer alan Garanti, Akbank ve ING Bank kredi kampanyalarında 'gelir belgesi sözünüz' sloganı ile hareket ediliyor. Ve size en uygun kredi imkanı sunuluyor.

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Aralık ayı birlikte bankalar faiz oranlarını güncellemiş bulunuyor. Garanti Bankası da Aralı ayı içerisinde 50.000 TL kredi kullanacak olan müşterisine 36 ay vade ve 4,38% faiz oranını sunmaktadır.





AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank tarafından düzenlenen kampanya da düşük faiz oranı dikkat çekmektedir. 50.000 TL kredi 36 ay vade ile 3.59 faiz oranı ile müşteriye iletilmektedir.

ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ

İNG Bank'ta düzenlediği kampanya kapsamında en çok tercih edilen 50.000 TL'ye kadar olan kredi ihtiyaçlarınız için 36 ay vade 3.59 faiz oranı sunmaktadır.

ANINDA KREDİ

Müşteri olan ya da yeni müşteri olma adımlarını tamamlayan vatandaş, anında kredi başvurusunu yapabilmektedir. Bu kapsamda müşteri mobil uygulama üzerinden oturduğu yerde saniyeler içerisinde başvurusunu tamamlayabilmektedir.