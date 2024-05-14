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Garanti Bankası'ndan 10.000 TL acil nakit ödeme! Hiçbir şart aranmayacak

Son günler de artan enflasyon sonrası yaşanılan ekonomik sıkıntıların arasında vatandaşın yüzünü güldürecek bir haber Garanti Bankasından geldi. İşte haberin detayları…

Yayın Tarihi: 14.05.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:15
Garanti Bankası'ndan 10.000 TL acil nakit ödeme! Hiçbir şart aranmayacak

Bankalar müşteri portföylerini genişletmek için her gün yeni bir kampanya duyuru yapıyor. Yeni bir kampanya duyurusu da Garanti Bankasından geldi. Detaylar haberimizde…

işçi

GARANTİ BBVA HESABI OLANLAR DİKKAT! 10.000 TL ÖDEME ALMAYANLAR VAR!

Garantili BBVA hesabı olanlara not! 10.000 TL'yi alamayanlar var! Garanti BBVA, başlattığı yeni kredi kampanyasında banka hesabı olanlara hızlı ve anında bildirim yayınladı. Kaydolduğunuzda aynı gün destek alacaksınız. Banka hesabınız varsa acenteye gitmenize gerek kalmadan anında kredi talebiniz online olarak alınacaktır. Garanti BBVA Bankasın da hesabı olan herkes, başvuru koşullarına göre aynı gün krediden yararlanabilecek.

GARANTİ BBVA BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

10.000 TL tutarında BBVA Garanti kredisine başvuranlar, Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden bu kredilere uygun faiz oranlarıyla sahip olabiliyor. Bu bankadan 7/24 başvuru yaparak 36 ay kredi alabilirsiniz. BBVA Bank, kredi notu 1100 ve üzeri olan herkese aynı gün kredi geri ödemesi sunma garantisine sahiptir.

Garanti BBVA Bankası aracılığıyla hesaba yatırılan para anında hesaba aktarılacaktır. Siz de bir bankaya giderek o bankadan kredi alabilirsiniz. Ayrıca diğer bankalardan borç geri ödeme desteği almanız durumunda, diğer bankalara olan borcunuzu geri ödemeniz için banka size 10.000 TL'nin üzerinde ödeme kredisi kullandıracaktır.

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