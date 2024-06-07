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Garanti Bankası'ndan emekli promosyonu sürprizi! Rakamlar sil baştan değişti

Bankalar sürekli olarak emekli promosyonu hakkında yeniliğe gidiyor. Emekli promosyonunda güncellemeye giden banka ise Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası emeklilik promosyonu ne kadar? sorusu ise merak edilmeye başlandı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

Yayın Tarihi: 07.06.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 22:06
Garanti Bankası'ndan emekli promosyonu sürprizi! Rakamlar sil baştan değişti

Emekliler, Garanti Bankası emekli promosyonunun ne kadar olduğunu araştırıyor. Garanti Bankası maaş taşıyanlara promosyon fırsatları sunmaktadır. İşte detaylar…

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HAZİRAN AYININ GELİŞİ EMEKLİYİ MEST ETTİ: GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARINI ARTTIRDI. GÜNCEL PROMOSYON RAKAMI NE KADAR OLDU?

Garanti BBVA'dan gelen müjdeli haber emeklileri sevindirecek. Garanti BBVA, emeklilik promosyon rakamlarını artırdığını duyurdu. Aşağıda Garanti BBVA'nın güncel emeklilik promosyon rakamları yer alıyor...

Haziran ayının gelmesiyle birlikte emeklilik promosyon sayılarına olan ilgi de artmaya başlıyor.

Bankalar her ay emeklilik promosyon rakamlarını güncellerken, haziran ayında nasıl bir güncelleme yapacakları da merak konusu oldu. Garanti BBVA'dan emeklilerin yüzünü güldürecek müjde. Garanti BBVA emeklilik promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.

Aşağıda Garanti BBVA'nın güncel emeklilik promosyon rakamları yer alıyor...

Garanti BBVA'da, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, emekli maaşı 10.000 ile 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, emekli maaşı 15.000 ile 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL, emekli maaşı 10.000 ile 15.000 TL arasında olan emeklilere ise 12.500 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor. Emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere 15.000 TL. 1 Haziran- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında 3 yıl süreyle Garanti BBVA'dan gelir veya emekli maaşı almayı kabul eden emekli müşteriler, emeklilikte promosyon avantajlarından yararlanabiliyor. Taahhüt süresi, emeklilik promosyon ödemesinin müşteri hesabına yatırılmasıyla başlar.

Emeklilere promosyon ödemeleri SGK' nın belirlediği koşullar çerçevesinde yapılmaktadır. Birden fazla emekli maaşı alan müşterilerimizin emekliliklerinde promosyon talebinde bulunmaları halinde, emekli maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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