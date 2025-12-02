Garanti BBVA ve Trendyol’dan Masrafsız Online Alışveriş Kredisi

Dijital, hızlı ve masrafsız kredi seçeneği Trendyol’da

Garanti BBVA, tamamen dijital süreçlerle, dosya masrafı ve hayat sigortası gerektirmeyen Online Alışveriş Kredisini Trendyol iş birliğiyle hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Trendyol kullanıcıları artık sepetlerindeki ürünler için bankanın tamamen dijital ve masrafsız kredi çözümünden faydalanabilecek. Ödeme adımında Garanti BBVA Alışveriş Kredisi seçilmesi halinde başvuru işlemleri dakikalar içinde tamamlanıyor.

Onaylanan krediler anında kullanıma sunulurken, tüketiciler dosya masrafı veya hayat sigortası ödemeyecek. Kullanıcılar yasal vade koşullarına göre kendi bütçelerini belirleyerek alışverişlerini ertelemeksizin gerçekleştirebilecek.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğiyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Banka olarak müşterilerimize her an ve her yerde finansmana erişim kolaylığı sağlamak için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde milyonlarca kullanıcı, tamamen dijital ve masrafsız alışveriş kredisi deneyimiyle tanışacak. Bu çözümün, geniş kitleler, özellikle de gençler tarafından hızla benimseneceğine ve alışveriş alışkanlıklarına değer katacağına inanıyoruz."

