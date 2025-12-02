Garanti BBVA ve Trendyol’dan Masrafsız Online Alışveriş Kredisi

Garanti BBVA, Trendyol iş birliğiyle dosya masrafı ve hayat sigortası gerektirmeyen tamamen dijital Online Alışveriş Kredisi’ni başlattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:39
Garanti BBVA ve Trendyol’dan Masrafsız Online Alışveriş Kredisi

Garanti BBVA ve Trendyol’dan Masrafsız Online Alışveriş Kredisi

Dijital, hızlı ve masrafsız kredi seçeneği Trendyol’da

Garanti BBVA, tamamen dijital süreçlerle, dosya masrafı ve hayat sigortası gerektirmeyen Online Alışveriş Kredisini Trendyol iş birliğiyle hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Trendyol kullanıcıları artık sepetlerindeki ürünler için bankanın tamamen dijital ve masrafsız kredi çözümünden faydalanabilecek. Ödeme adımında Garanti BBVA Alışveriş Kredisi seçilmesi halinde başvuru işlemleri dakikalar içinde tamamlanıyor.

Onaylanan krediler anında kullanıma sunulurken, tüketiciler dosya masrafı veya hayat sigortası ödemeyecek. Kullanıcılar yasal vade koşullarına göre kendi bütçelerini belirleyerek alışverişlerini ertelemeksizin gerçekleştirebilecek.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğiyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Banka olarak müşterilerimize her an ve her yerde finansmana erişim kolaylığı sağlamak için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde milyonlarca kullanıcı, tamamen dijital ve masrafsız alışveriş kredisi deneyimiyle tanışacak. Bu çözümün, geniş kitleler, özellikle de gençler tarafından hızla benimseneceğine ve alışveriş alışkanlıklarına değer katacağına inanıyoruz."

GARANTİ BBVA TÜKETİCİ FİNANSMANI DİREKTÖRÜ KORAY ÖZTOPÇU

GARANTİ BBVA TÜKETİCİ FİNANSMANI DİREKTÖRÜ KORAY ÖZTOPÇU

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brent Petrol 65,08 Dolar: OPEC+ Üretim Artışı Fiyatları Etkiledi
2
Bakan Yumaklı’dan İsrail tohum iddialarına sert yanıt
3
Küresel Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 5 Yılda Yüzde 58,1 Artış Gösterdi
4
ABD'de Tüketici Güveni Mart'ta Düşüş Yaşadı
5
Microsoft, Hindistan'a 3 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
6
Orta Koridor Lapis Lazuli Geçişi Toplantısı: Türkiye'nin Stratejik Vizyonu
7
PTT'den Gaziler Günü Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?