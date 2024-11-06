GAYRİMENKUL YATIRIM HIZLANIYOR

SPK Başkanı Gönül, GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nde Açıklamalarda Bulundu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul'da gerçekleştirilen 19. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'nde konuştu. Burada, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına olan ilginin son zamanlarda ciddi bir şekilde arttığını ifade etti.

2023 Yılı İçin Beklentiler Yüksek

Gönül, borsada halihazırda 48 adet gayrimenkul yatırım ortaklığı bulunduğunu ve bu ortaklıkların 2023 yılındaki toplam değerinin 350 milyar lira olduğunu duyurdu. Gönül, "Bu yılı 550-600 milyar lira civarında bir değerle kapatmayı öngörüyoruz," dedi.

GYO’ların Önemi ve Avantajları

Gönül, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) sermaye piyasaları ve borsa için büyük önem taşıdığını belirterek, "GYO'lar, yatırımcıların borsa aracılığıyla gayrimenkul yatırımlarına ortak olmalarına imkan tanır," şeklinde konuştu.

GYF'ler Üzerinde Durdu

Gönül, gayrimenkul yatırım fonlarına (GYF) olan ilginin artığına dikkat çekerek, "GYF'lerin güncel değeri 104 milyar lira. 2024 sonunda bu değerin 115 milyar lira olmasını bekliyoruz," dedi. Ayrıca, 2025 yılı için 150 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Temettü Dağıtımı ve Yatırımcı İlişkileri

Gönül, temettü dağıtımının GYO pazarının büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı ve yatırımcıların sadece şirket değerlenmesiyle değil, temettüyle de kazanma isteğini ön plana çıkardı. "Temettü yansıtırsak GYO pazarının daha çok büyümesine yol açacaktır," dedi.

Son olarak, Gönül, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında yer alan şirketlerin halka arz talebinin giderek arttığını ifade etti. Bu yıl yapılan düzenlemelerle birlikte, sektörün daha da gelişeceğini kaydetti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul'da düzenlenen ve sektörün önde gelen buluşma etkinlikleri arasında yer alan 19. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul'da düzenlenen ve sektörün önde gelen buluşma etkinlikleri arasında yer alan 19. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.