Gaziantep'te Kuru Bamya Tezgah Fiyatı 2 Bin TL

Gaziantep'te kışın sık tüketilen kuru bamyanın kilosu bu sezon 2 bin TL'ye çıktı; esnaf Ercan Bozlar, üretim, fiyat ve faydalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:44
Gaziantep'te Kuru Bamya Tezgah Fiyatı 2 Bin TL

Gaziantep'te kuru bamya tezgah fiyatı 2 bin TL

Gazianteplilerin kış sofralarından eksik etmediği kuru bamya, bu yıl tezgahlarda kilosu 2 bin TL olarak yerini aldı. Kentte 25 yıldır esnaflık yapan 41 yaşındaki Ercan Bozlar, ürünün her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtiyor.

Esnaf anlattı: Lezzet, sağlık ve kullanım

Bozlar, bamyaya olan talebin artışını hem lezzetine hem de sağlık faydalarına bağlıyor. Bozlar, 'Bamya, eklem ağrılarına iyi gelen, oldukça faydalı ve lezzetli bir yemektir' diyerek ürünün sağlık açısından önemine dikkat çekti.

Gaziantep mutfağında ekşili yemekler içinde sık kullanılan bamya, içine et ve nohut eklenerek besleyici ve doyurucu bir öğün haline geliyor. Bozlar, 'Bir dizi bamya ile 4 kişilik bir öğünlük yemek hazırlanabilir' bilgisini paylaştı.

Temin ve çeşitler

Bozlar, bamyaların temin ve kurutulma sürecini de anlattı: 'Evet, Gaziantep’e özgü bir ürün olmakla birlikte İç Anadolu’dan da gelir. Ancak Gaziantep’in köylerinde de yetiştirilir. Biz bu bamyaları köylülerden temin ediyoruz. Köylüler bamyayı özellikle gölge alanlarda kurutur. Güneşle direkt temas ettiğinde rengi sararır. Uç kısımları kesilir ve ipe dizilerek kurutulur.'

Fiyatlandırmayla ilgili bilgi veren Bozlar, 'Kuru bamyanın kilosu şu an 2 bin TL civarında. Bir dizi ise 80 ile 100 TL arasında değişiyor' dedi. Ayrıca talebin yörelere göre farklılık gösterdiğini vurguladı: 'Konya yöresinden gelip kilolarca alan da var. Çünkü Konya’da bamya çorbası çok meşhur. Orada biraz daha iri bamya tercih ediliyor. Bu gördüğünüz tip ise daha küçük olan cinsidir. Daha iri çeşitleri olduğu gibi, bundan da daha ufak olan çiçek bamya türü vardır. Çiçek bamya daha pahalıdır ancak bu ürün de ona yakın kalitededir.'

Sonuç: Gaziantep'te kuru bamya, hem geleneksel mutfak kültürünün hem de sağlık faydalarının etkisiyle kış aylarında talep görmeye devam ediyor. Bu sezonun fiyatları tüketicilerin dikkatini çekerken, esnaf üretim ve tedarik süreçlerini aktarmayı sürdürüyor.

KENTTE 25 YILDIR ESNAFLIK YAPAN 41 YAŞINDAKİ ERCAN BOZLAR

KENTTE 25 YILDIR ESNAFLIK YAPAN 41 YAŞINDAKİ ERCAN BOZLAR

GAZİANTEPLİLERİN KIŞ AYLARINDA SOFRALARINDAN EKSİK ETMEDİĞİ KURU BAMYA, BU YIL TEZGAHLARDA KİLOSU...

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çavdarhisar'da 2026 Köy Yatırımları Masaya Yatırıldı
2
Beypazarı'nda Mor Lahana Hasadı Sürüyor: Son Ürünler Tarladan Ankara'ya
3
Musko Kuruyemiş’ten 'Efsane Kasım' İndirimi
4
MTSO Başkanı Çakır: 'Dijital Seferberlik İlan Etmeliyiz'
5
İbrahim Burkay: AB Piyasasındaki Toparlanma Bursa İhracatı İçin Kritik
6
Akbank Mobil'e Tamamlayıcı Sağlık Sigortası eklendi
7
Gaziantep'te Kuru Bamya Tezgah Fiyatı 2 Bin TL

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı