Gaziantep'te kuru bamya tezgah fiyatı 2 bin TL

Gazianteplilerin kış sofralarından eksik etmediği kuru bamya, bu yıl tezgahlarda kilosu 2 bin TL olarak yerini aldı. Kentte 25 yıldır esnaflık yapan 41 yaşındaki Ercan Bozlar, ürünün her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtiyor.

Esnaf anlattı: Lezzet, sağlık ve kullanım

Bozlar, bamyaya olan talebin artışını hem lezzetine hem de sağlık faydalarına bağlıyor. Bozlar, 'Bamya, eklem ağrılarına iyi gelen, oldukça faydalı ve lezzetli bir yemektir' diyerek ürünün sağlık açısından önemine dikkat çekti.

Gaziantep mutfağında ekşili yemekler içinde sık kullanılan bamya, içine et ve nohut eklenerek besleyici ve doyurucu bir öğün haline geliyor. Bozlar, 'Bir dizi bamya ile 4 kişilik bir öğünlük yemek hazırlanabilir' bilgisini paylaştı.

Temin ve çeşitler

Bozlar, bamyaların temin ve kurutulma sürecini de anlattı: 'Evet, Gaziantep’e özgü bir ürün olmakla birlikte İç Anadolu’dan da gelir. Ancak Gaziantep’in köylerinde de yetiştirilir. Biz bu bamyaları köylülerden temin ediyoruz. Köylüler bamyayı özellikle gölge alanlarda kurutur. Güneşle direkt temas ettiğinde rengi sararır. Uç kısımları kesilir ve ipe dizilerek kurutulur.'

Fiyatlandırmayla ilgili bilgi veren Bozlar, 'Kuru bamyanın kilosu şu an 2 bin TL civarında. Bir dizi ise 80 ile 100 TL arasında değişiyor' dedi. Ayrıca talebin yörelere göre farklılık gösterdiğini vurguladı: 'Konya yöresinden gelip kilolarca alan da var. Çünkü Konya’da bamya çorbası çok meşhur. Orada biraz daha iri bamya tercih ediliyor. Bu gördüğünüz tip ise daha küçük olan cinsidir. Daha iri çeşitleri olduğu gibi, bundan da daha ufak olan çiçek bamya türü vardır. Çiçek bamya daha pahalıdır ancak bu ürün de ona yakın kalitededir.'

Sonuç: Gaziantep'te kuru bamya, hem geleneksel mutfak kültürünün hem de sağlık faydalarının etkisiyle kış aylarında talep görmeye devam ediyor. Bu sezonun fiyatları tüketicilerin dikkatini çekerken, esnaf üretim ve tedarik süreçlerini aktarmayı sürdürüyor.

KENTTE 25 YILDIR ESNAFLIK YAPAN 41 YAŞINDAKİ ERCAN BOZLAR