DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,22 -0,19%
ALTIN
4.706,31 -0,33%
BITCOIN
4.659.171,73 -2,35%

Gazprom ve Kazakistan Rus gazı sevkiyatını artırma anlaşması imzaladı

Gazprom ile Kazakistan, Vladivostok'ta imzalanan anlaşma ile bu yıl ve 2026'da Kazakistan'a Rus gazı sevkiyatını artırmayı kararlaştırdı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:30
Gazprom ve Kazakistan Rus gazı sevkiyatını artırma anlaşması imzaladı

Gazprom ve Kazakistan Rus gazı sevkiyatını artırma anlaşması imzaladı

Vladivostok görüşmesinde işbirliği ve artış planı netleşti

Gazprom ile Kazakistan arasında Rus doğal gazı sevkiyatının artırılmasına yönelik bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar'ın Rusya'nın Vladivostok şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede doğal gaz alanında işbirliğinin ele alındığı ve tarafların, bu yıl ve 2026'da Kazakistan'a Rus gazı sevkiyatının artırılmasına yönelik anlaşma imzaladıkları kaydedildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından 1 Mart'ta yapılan açıklamada, Gazprom ile yılda 10 milyar metreküpe kadar Rus gazı sevkiyatına yönelik görüşmeler yürütüldüğü bildirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİGEM 3 bin 320 Küçükbaş Hayvan İçin İhale Açtı
2
Ömer Bolat: Tarım ve Gıdada 22 Yılda 3 Katlık Büyüme
3
Avrupa Borsaları Karışık Seyirde — Gözler Avro Bölgesi 2. Çeyrek Büyüme Verisinde
4
TBB'den Ücretsiz Kredi Okuryazarlığı Eğitimi Başladı
5
Hazine Haftaya 3 İhale ve 1 Doğrudan Satış Gerçekleştirecek
6
Türkiye'de Müze Sayısı 2024'te %5 Artışla 636'ya Yükseldi
7
Ticaret Borsalarında 12 Ayda 649 bin 432 Ton Fındık İşlemi

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor