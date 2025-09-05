Gazprom ve Kazakistan Rus gazı sevkiyatını artırma anlaşması imzaladı

Vladivostok görüşmesinde işbirliği ve artış planı netleşti

Gazprom ile Kazakistan arasında Rus doğal gazı sevkiyatının artırılmasına yönelik bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar'ın Rusya'nın Vladivostok şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede doğal gaz alanında işbirliğinin ele alındığı ve tarafların, bu yıl ve 2026'da Kazakistan'a Rus gazı sevkiyatının artırılmasına yönelik anlaşma imzaladıkları kaydedildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından 1 Mart'ta yapılan açıklamada, Gazprom ile yılda 10 milyar metreküpe kadar Rus gazı sevkiyatına yönelik görüşmeler yürütüldüğü bildirilmişti.