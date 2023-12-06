Geç kalan eli boş dönecek! Bu modellere ÖTV indirimi uğradı: Fiyatlar dibin dibini gördü

Araba hayali olanlar için dev fırsatlar başlarken Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Volkswagen ve daha pek çok marka ve modelde yeni yıla giriş yapmadan indirimler ilgi çekmeye başladı. Engelli muafiyetiyle beraber 1.004.000 TL'ye kadar olan arabalar uygun rakamlarla satışa çıkartıldı. İşte 2023 modeli ÖTV indirimi olan otomobil listesi...

ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ LİSTESİ

FIAT EGEA SEDAN

Egea 1.4 Fire 95 HP: 360.038 TL - Easy 1.4 Fire 95 HP: 438.379 TL

FIAT EGEA HATCHBACK

Street 1.4 Fire 95 HP: 383.287 TL

FIAT EGEA CROSS

Street 1.4 Fire 95 HP: 393.935 TL

Street 1.3 M.Jet 95 HP: 462.962 TL

RENAULT CLIO

Equilibre 1.0 SCe 65 HP: 394.444 TL

Equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 HP: 439.768 TL

Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 HP: 457.824 TL

RENAULT TALIANT

Joy 1.0 Sce 65 HP: 387.916 TL

Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 HP: 435.185 TL

Touch 1.0 Turbo X-Tronic 90 HP: 458.287 TL





DACIA SANDERO

Essential TCE 90 Gb CVT: 412.037 TL

DACIA SANDERO STEPWAY

Essential Stepway Tce 90 Bg: 404 bin 629 Türk Lirası

Essential Stepway Eco G 100 Bg: 420 bin 370 Türk Lirası

Essential Stepway Tce 90 Bg CVT: 425 bin 925 Türk Lirası

Expression Stepway Tce 90 Bg CVT: 449 bin 537 Türk Lirası

HYUNDAI İ10

1.0 MPI 67 PS Jump benzinli manuel: 312 bin 500 TL

1.0 MPI 67 PS jump benzinli AMT: 333 bin 333 TL

1.2 MPI 84 PS Style benzinli AMT: 342 bin 592 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renkli benzinli AMT: 370 bin 370 TL

HYUNDAI İ20

1.2 MPI 84 PS Jump benzinli manuel: 363 bin 425 TL

1.4 MPI 100 PS Jump benzinli otomatik: 391 bin 203 TL

1.4 MPI 100 PS Style benzinli otomatik: 414 bin 351 TL

1.4 MPI 100PS Elite benzinli otomatik: 451 bin 388 TL

1.0 T 100PS Jump benzinli DCT: 414 bin 351 TL

1.0 T 100PS Style benzinli DCT: 437 bin 500 Türk Lirası

OPEL CORSA

1.2 75 HP benzinli MT5 edition: 407 bin 824 TL

KIA PICANTO

Picanto 1.0 L 67 PS AMT benzinli feel: 361 bin 111 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli live: 365 bin 740 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli cool: 377 bin 314 TL

Picanto 1.2L 84 PS AMT benzinli feel: 377 bin 314 TL

KIA STONIC

Stonic 1.2L 84 PS manuel benzinli cool: 418 bin 981 TL

Stonic 1.4L 100 PS otomatik benzinli cool: 446 bin 759 TL

Stonic 1.4L 100 PS otomatik benzinli business: 462 bin 962 TL