Geç kalan eli boş dönecek! Bu modellere ÖTV indirimi uğradı: Fiyatlar dibin dibini gördü
ÖTV indirimleri yoğun ilgi görmeye devam ederken bu modellerde 500 bin TL'nin altında satışlar yapılmaya başladı. İşte bu fırsatı kaçıran çok üzülecek...
Araba hayali olanlar için dev fırsatlar başlarken Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Volkswagen ve daha pek çok marka ve modelde yeni yıla giriş yapmadan indirimler ilgi çekmeye başladı. Engelli muafiyetiyle beraber 1.004.000 TL'ye kadar olan arabalar uygun rakamlarla satışa çıkartıldı. İşte 2023 modeli ÖTV indirimi olan otomobil listesi...
ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ LİSTESİ
FIAT EGEA SEDAN
Egea 1.4 Fire 95 HP: 360.038 TL - Easy 1.4 Fire 95 HP: 438.379 TL
FIAT EGEA HATCHBACK
Street 1.4 Fire 95 HP: 383.287 TL
FIAT EGEA CROSS
Street 1.4 Fire 95 HP: 393.935 TL
Street 1.3 M.Jet 95 HP: 462.962 TL
RENAULT CLIO
Equilibre 1.0 SCe 65 HP: 394.444 TL
Equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 HP: 439.768 TL
Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 HP: 457.824 TL
RENAULT TALIANT
Joy 1.0 Sce 65 HP: 387.916 TL
Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 HP: 435.185 TL
Touch 1.0 Turbo X-Tronic 90 HP: 458.287 TL
DACIA SANDERO
Essential TCE 90 Gb CVT: 412.037 TL
DACIA SANDERO STEPWAY
Essential Stepway Tce 90 Bg: 404 bin 629 Türk Lirası
Essential Stepway Eco G 100 Bg: 420 bin 370 Türk Lirası
Essential Stepway Tce 90 Bg CVT: 425 bin 925 Türk Lirası
Expression Stepway Tce 90 Bg CVT: 449 bin 537 Türk Lirası
HYUNDAI İ10
1.0 MPI 67 PS Jump benzinli manuel: 312 bin 500 TL
1.0 MPI 67 PS jump benzinli AMT: 333 bin 333 TL
1.2 MPI 84 PS Style benzinli AMT: 342 bin 592 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renkli benzinli AMT: 370 bin 370 TL
HYUNDAI İ20
1.2 MPI 84 PS Jump benzinli manuel: 363 bin 425 TL
1.4 MPI 100 PS Jump benzinli otomatik: 391 bin 203 TL
1.4 MPI 100 PS Style benzinli otomatik: 414 bin 351 TL
1.4 MPI 100PS Elite benzinli otomatik: 451 bin 388 TL
1.0 T 100PS Jump benzinli DCT: 414 bin 351 TL
1.0 T 100PS Style benzinli DCT: 437 bin 500 Türk Lirası
OPEL CORSA
1.2 75 HP benzinli MT5 edition: 407 bin 824 TL
KIA PICANTO
Picanto 1.0 L 67 PS AMT benzinli feel: 361 bin 111 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli live: 365 bin 740 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli cool: 377 bin 314 TL
Picanto 1.2L 84 PS AMT benzinli feel: 377 bin 314 TL
KIA STONIC
Stonic 1.2L 84 PS manuel benzinli cool: 418 bin 981 TL
Stonic 1.4L 100 PS otomatik benzinli cool: 446 bin 759 TL
Stonic 1.4L 100 PS otomatik benzinli business: 462 bin 962 TL