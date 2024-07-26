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Geleceğin Makine Doktorları Yarışması Tamamlandı

BSH Türkiye, 'Geleceğin Makine Doktorları' yarışmasıyla genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:43
Geleceğin Makine Doktorları Yarışması Tamamlandı

BSH Türkiye 'Geleceğin Makine Doktorları' Yarışmasını Tamamladı

BSH Türkiye'nin düzenlediği "Geleceğin Makine Doktorları" yarışması, Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) projesi çerçevesinde sona erdi.

2011 yılından itibaren gençlerin teknoloji ile buluşmasını amaçlayan TOSİ projesi, meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri ile işbirliği yaparak teorik ve pratik eğitim imkânları sunuyor. Bu sayede gençlerin mesleki gelişimlerini destekleyerek sektörde yetkin ve kalifiye elemanlar olarak yetişmelerine katkı sağlıyor.

TOSİ Projesi ile Elde Edilen Başarılar

TOSİ projesi aracılığıyla 7 şehirde 9 teknik lise ile iş birliği yapılmış, 17 teknik laboratuvar kurulmuştur. Bununla birlikte, 381 öğrenci BSH servislerinde staj yapma imkânı bulmuştur.

Yarışmanın Detayları

Yarışma, beyaz eşya alanında eğitim gören öğrencilere yönelik üç aşamalı bilgi yarışması şeklinde düzenlendi. Seçilen öğrenciler, yedek parça, montaj, onarım gibi başlıklarla ilgili soruları yanıtladılar.

Yarışmanın ilk iki etabı çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleşirken, final etabı İstanbul'daki BSH Kartal Servis Akademisi'nde yüz yüze yapıldı. Finalde öğrenciler, teorik ve pratik testlerle bilgilerini gösterme fırsatı yakaladı. Dereceye giren öğrencilere plaket ve madalya verildi.

Öğrenciler İçin Özel Geziler

Yarışma sonrası, katılımcı öğrencilere Türkiye'de üretilen BSH ürünlerinin yedek parça ve lojistik merkezi olan İstanbul-Arnavutköy Servis Lojistik Deposu gezdirildi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dijital Deneyim Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

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