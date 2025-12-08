Silopi Sera OTB 2026'da Üretime Başlıyor — Habur'a Komşu Dev Proje

Silopi Sera OTB 2026'da üretime başlıyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Habur Sınır Kapısına komşu stratejik konumda yükselen Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), bölgenin tarımsal dönüşümünde rol oynayacak büyük bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Projenin ölçeği ve istihdam hedefleri

Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, projenin 946 dekarlık alanda hayata geçirileceğini ve yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Sezgin, bu istihdamın yüzde 75’inin kadınlardan oluşacağını vurguladı. Sezgin proje hakkında şunları söyledi: ’’Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesinde alt yapı çalışmaları bitmek üzere. 946 dekar arazi üzerinde kurulacak seralarla ilimizde yatırım, kalkınma, istihdam hedefi ile yola çıkılmıştır. Burada yaklaşık bin kişi istihdam edilecek, yüzde 75’i kadın istihdamı olacak bu projede"

Stratejik konum ve ihracat potansiyeli

Habur’a yakınlığı sayesinde Irak ve Suriye pazarlarına doğrudan erişim sağlayacak olan Sera OTB, yüksek ihracat potansiyeli taşıyor. Sezgin, projenin bölgeye katma değerli tarımsal ürünler kazandıracağını, gençlere ve kadınlara dönük iş imkânı sunacağını söyledi: "Sera OTB alanı Habur Sınır Kapısına olan yakınlığı ve Irak-Suriye pazarına olan yakınlığından dolayı çok stratejik bir noktada. Bu bölge de üreteceğimiz tarımsal ürünlerin ihracat potansiyeli yüksek olup, bölgemize katma değerli ürünler sağlayacak. İstihdam, ekonomik kalkınmada rehberlik ve öncülük edecektir."

Altyapı takvimi ve kurulum

Altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Sezgin, projenin altyapı inşaat sürecinin hızla ilerlediğini ve tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti: "Sera OTB alt yapı inşaat süreci devam etmekte olup, 2025 yılı bitmeden tamamlanacak. Yıl sonu itibari ile alt yapı çalışmalarının bitmesi ile beraber müteşebbislerimize, sera yatırımcılarımıza tahsis süreci başlayacak olup, 2026 yılı içerisinde sera kurulumlarına başlayacağız"

Bölgesel üretim ve tedarik etkisi

Sezgin, Şırnak’ın iklim ve coğrafi koşullarının seracılığa elverişli olduğunu, Sera OTB’nin bölge üretimini güçlendireceğini ifade etti: "İlimiz tarımsal üretim açısından oldukça stratejik bir noktadır. İklimimiz, coğrafi şartlarımız seracılık yapmaya elverişlidir. Silopi ilçemizde kuracağımız Sera OTB alanı güçlü bir yatırım, üretim, istihdam ve kalkınma sunacaktır hepimize."

Projenin yerel üretime katkısına da dikkat çeken Sezgin, bugün ilde sebze üretiminin ihtiyacın yaklaşık yüzde 10unu karşılayabildiğini, Sera OTB ile bu oranın yüzde 40a yükseleceğini belirtti: "Şırnak’ta sebze üretiminde kendi ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’nu karşılamakta yerel üretimle. ... İlimizde kurulacak olan Sera OTB Projesi ile beraber yerinde bir üretim, güçlü bir üretim gerçekleşecektir. Bu şekilde ilimizin ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’lık bir bandını Sera OTB alnında üretilen ürünlerden tedarik etmiş olacağız."

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı taze, kaliteli ve güvenilir gıdaya daha hızlı ulaşacak; yerel ekonomi ve ihracat kanalları güçlenecek.

