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Rusya, Benzin İhracat İznini Uzattı

Rusya, benzin ihracat izninin süresini 28 Şubat'a kadar uzattı. Açıklamayı Başbakan Yardımcısı Novak yaptı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:23
Rusya, Benzin İhracat İznini Uzattı

Rusya'dan Benzin İhracatı İçin Kritik Karar

Rus hükümeti, benzin ihracatına yönelik büyük şirketlere verilen iznin süresini uzatma kararı aldı. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısında, bu iznin 28 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu.

Önceki Kısıtlamalar ve Yeni Gelişmeler

Geçtiğimiz Kasım 2023’te yapılan bir açıklamada, hükümet benzin ihracatıyla ilgili kısıtlamaların büyük şirketleri kapsayacak şekilde kaldırıldığını ifade etmişti. Fakat bu kararın süresi bugün sona eriyordu.

Fiyat Artışları ve Hükümetin Tepkisi

Rusya’da petrol rafinerileri, insansız hava araçları (İHA) saldırılarına maruz kalırken, tarım sektöründe de artan talep nedeniyle benzin fiyatlarının yükselmesi dikkat çekti. Bu sebeplerle hükümet, zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvurarak fiyat istikrarını korumaya çalışıyor.

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