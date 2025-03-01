Ata Tohumları Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Satışa Sunuldu

Tescillenen Ata Tohumları Satışa Çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan 'Mirasımız Yerel Tohum' projesinin başarıyla ilerlediğini duyurdu. Bakan Yumaklı, 37 ata tohumunun tescil edildiğini ve bu sayının yıl sonuna kadar 49'a yükseleceğini belirtti.

300 Tarım Kredi Kooperatifi Marketinde Ata Tohumları

Bakan Yumaklı, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ata tohumlarının satışa sunulduğunu aktardı. Tohumculukta Türkiye'nin dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, 100'den fazla ülkeye Türkiye'den tohum ihraç edildiğini ifade etti.

Yerel Tohumların Önemi

Yumaklı, Türkiye'de kullanılan tohumların %97'sinin yerli olduğunu belirterek, bu tohumların korunmasının ve tekrar tarımsal üretimde kullanılmasının önemine dikkat çekti. 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi kapsamında Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden yaklaşık 1000 yerel tohum toplandığını kaydeden Yumaklı, bunun tescil ve analizi için bakanlığın gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.

Yerel Tohum Projesinin Yaygınlaşması

2017'de başlayan 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle tüm Türkiye'ye yayıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Anadolu'daki yerel tohumları toplamak için sahaya çıkarken, toplanan binlerce tohum Türkiye Tohum Gen Bankası'nda koruma altına alındı.

Yumaklı, bu uygulamanın tarımsal üretim için kritik öneme sahip olduğunu ve Türkiye'nin topraklarından çıkmış tohumların, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretime dahil edileceğini vurguladı.

Yerel tohumların tescillendirme çalışmaları ise devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ni ziyaret etti.