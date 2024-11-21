Gelir İdaresi'nden Vergi Borcu İddialarına Cevap

Gelir İdaresi'nden Açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı medya organlarında yer alan "vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak gerekli vergisel süreçler tamamlanarak hiçbir tahakkuk kaybına izin verilmemiş, herhangi bir kamu zararı da söz konusu olmamıştır;" ifadelerine yer verildi.

Asılsız İddialara Dikkat Çekildi

GİB, "devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberde iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi. Türk vergi hukukunda, özel durumlar dışında vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine yönelik herhangi bir kanuni düzenleme bulunmadığı vurgulandı.

Denetimlerin Devam Ettiği Açıklandı

Açıklamada, "Tahakkuk etmiş yani ödenmesi gereken bir vergi borcunu, bir vergi cezasını veya bunların zamlarını silme yetkisi yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir" denildi. GİB, müessesenin yeniden düzenlendiğini ve vergi asıllarının uzlaşma kapsamından çıkarıldığını kaydetti.

Hukuki Süreç Başlatıldı

GİB, olayın 2021 yılında meydana geldiğini belirterek, "İdare tarafından bu durum derhal tespit edilmiş ve hukuki süreç başlatılmıştır. Yargı süreci ise hâlâ devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakanlık nezdinde yapılan idari soruşturmanın sonuçlandığı ve gerekli müeyyidelerin uygulandığı bildirildi. GİB, "Herhangi bir kamu zararı söz konusu olmamıştır" diyerek açıklamalarını noktaladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.